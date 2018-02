Stasera in TV 26 febbraio: Point Break, il remake del classico sul surf

L'originale del 1991 diretto da Kathryn Bigelow aveva tanta filosofia dentro di sé e un registro, tra narrazione visiva e narrazione contenutistica, che voleva raccontare non solo una storia d'azione ma anche il rapporto speciale che si crea tra uomo e natura, tra surfisti e onde.Per farlo giocava anche sulla bellezza fisica di due surfisti prestanti come Keanu Reeves , amici, rivali, non importa, era sensibile il loro fascino sul pubblico esercitato a petto nudo. Tutto questo per dire che il tentativo di remake del 2015 di Ericson Core non è riuscito a trovare la dimensione giusta tra spettacolo e filosofia new age e nemmeno a ingaggiare due degni sostituiti, altrettanto fascinosi, per non far rimpiangere i due surfisti dell'originale. Sicuramente il film ha una grande ambizione: raccontare non più solo il surf ma gli sport estremi. Solo che alla fine tra salti, imprese impossibili al di là di qualunque impresa realistica, l'effetto è un po' di un viaggio dopato troppo ma con poco animo. Comunque le sequenze spettacolari vi terranno davvero incollati allo schermo.L'idea di un agente speciale infiltrato in un gruppo di presunti criminali è ripreso anche in questo remake del 2015. Solo che questa volta non è solo il mare e il surf ad essere al centro della scena, ma mare, montagna, surf e motocross. Il protagonista è, ex atleta di sport estremi che ha finito la sua carriera a seguito della tragica morte di un suo amico durante una corsa di moto cross. Per espiare questa colpa si unisce all'FBI e gli viene affidato l'incarico di catturare una banda di rapinatori che, come lui, sono atleti di sport estremi. Così dovrà affrontare le stesse sfide degli atleti, fingendosi uno di loro, pur di risolvere il caso. I due protagonisti del film sono i semi-sconosciuti Edgar Ramirez nei panni rispettivamente di Bodhi e Johnny. Ma dei vecchi protagonisti entrambi conservano solo il nome.Il film è stato girato nel corso di un anno in 4 continenti. In Europa le condizioni di ripresa sono state particolarmente difficili a causa di una forte pioggia. Tra le nazioni europee che hanno ospitato i ciak, l'Austria e la Svizzera.La discesa in snowboard e il senso di sfida che la scena trasmette.Senza confrontare i due film, per divertirsi in location meravigliose e spettacolari con un film un po' cafone.Lunedì 26 febbraio alle ore 21:25 su Italia 1 in prima TV.