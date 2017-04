Stasera in TV 26 aprile: con Sigourney Weaver è sempre Ripley contro Alien

Sta per finire il conto alla rovescia che ci svelerà il prossimo Alien: Covenant , ennesimo film con cui Ridley Scott - dopo Prometheus e prima del prossimo sequel - continua a 'riempire i buchi' della sua saga. Iniziata proprio con l' Alien del 1979 , che rese iconica la Ripley di Sigourney Weaver e che la tv ci riproponeL'equipaggio della Nostromo viene risvegliato dall'ibernazione per esplorare un pianeta sconosciuto. Qui trovano una distesa di uova, da una delle quali un parassita alieno attacca il vice comandante Kane. Tornati a bordo per esaminare l'alieno e controllare le condizioni del compagno si trovano in una drammatica situazione nella quale il mostro - cresciuto - inizia a fare strage dell'equipaggio. Il comandante chiedendo aiuto alla base scopre che sono molto più interessati all'alieno che alla sorte degli astronauti.Detto altrove dell' ideale conclusione sognata dal regista , è interessante sapere che - forse in omaggio all' Essi vivono di Carpenter - uno dei titoli di lavorazione del film di Scott era("Essi mordono"). Inizialmente, d'altronde, sarebbe dovuto esser diverso persino il regista, senon si fosse tirato indietro passando il testimone a Ridley Scott, che lo aveva impressionato in I duellanti (1977). E anche, come risulta dalle prime bozze. Stando alla stessa Sigourney Weaver, prima di vedere i bozzetti dell'alieno creato da Giger e avendo solo letto lo script, se lo era immaginato come un enorme(che era anche il colore iniziale dell'astronave, che doveva chiamarsi primae poi) a caccia dei suoi compagni della Nostromo. A proposito del 'mostro', furono tre le teste dell'alieno che costruì Carlo Rambaldi: due meccaniche, da utilizzare nei primi piani, e una più basica per le riprese a medio-largo raggio.Dopo esserci persi nei sequel rinnegati (il terzo e il quarto) o aver visto naufragare i tentativi di reboot o reprise ( resterà una promessa quel quinto capitolo …), dopo esser rimasti delusi dal prequel Prometheus e aver appreso di doverci aspettare altri due film prima di tornare a vedere la Ripley di Sigourney Weaver - che potremmo persino trovare ringiovanita - combattere con lo Xenomorfo per antonomasia, ritrovareresta ancora oggi una boccata d'aria fresca. E la conferma della superiorità di quel cult, per sempre, e chi più ne ha più ne metta… Un mix di thriller, horror e fantascienza che vanta troppi tentativi di imitazione!Tra la prima manifestazione del '' e lodella Bella e la Bestia, sono molte le scene divenute 'cult', e sicuramente indispensabili nell'economia del film e nel cuore dei fan. Probabilmente, resta quella più rappresentativa, in entrambi i casi. Anche se, per quanto riguarda lacon tecnologia digitale e distribuita negli Stati Uniti per la festa di Halloween del 2003 in occasione del 25º anniversario, potrebbe essere interessante andare a recuperare tutte quelle sequenze che erano state tagliate… Non a caso, visto che il regista continua a considerare la propria come l'unica 'vera'.Un paio di(scenografia e colonna sonora), tre Saturn (Miglior film di fantascienza, Migliore regia e la Miglior attrice non protagonista a Veronica Cartwright) - e le tante nomination raccolte - non offuscano il prestigio del celebreper la Migliore rappresentazione drammatica a Ridley Scott, Dan O'Bannon e Ronald Shusett e ilandato all'indimenticabile Hans Ruedi Giger, al nostro Carlo Rambaldi e a Brian Johnson, Nick Allder e Denys Ayling.