Stasera in TV 26 agosto: Così è la vita, secondo film di successo per Aldo, Giovanni e Giacomo

Ossia ripropone l’espediente del road trip, una scelta che a livello di trama lascia ancora una volta i comici liberi di esercitare la loro satira fatta di sketch e di botta e risposta senza imbrigliarla forzatamente in qualcosa che deve accadere sul piano drammaturgico.







Il film si rivela così un secondo successo di pubblico e di botteghino realizzato senza uno sforzo creativo eccessivo ma che tuttavia non perde smalto anche dopo tanti anni. In Così è la vita vengono infatti riproposti i consueti e sempre efficaci battibecchi tra i tre e i contrasti tra lo stereotipo del meridionale di Aldo e quello dei lombardi Giovanni e Giacomo. Anche il cast tecnico rimane piuttosto invariato. Alla regia ritroviamo la collaborazione del trio con



Il film si rivela così un secondo successo di pubblico e di botteghino realizzato senza uno sforzo creativo eccessivo ma che tuttavia non perde smalto anche dopo tanti anni. In Così è la vita vengono infatti riproposti i consueti e sempre efficaci battibecchi tra i tre e i contrasti tra lo stereotipo del meridionale di Aldo e quello dei lombardi Giovanni e Giacomo. Anche il cast tecnico rimane piuttosto invariato. Alla regia ritroviamo la collaborazione del trio con Massimo Venier e sul fronte del cast artistico ritroviamo la partecipazione dell'attrice Marina Massironi . Si ride con una punta di malinconia mentre si citano alcune frasi culto rimaste nell'immaginario di un trio che nel tempo ha purtroppo perso qualche colpo.

Il film. Aldo è un detenuto che deve essere scortato in carcere da Giacomo, impacciato e goffo agente di polizia e dal suo collega negligente e spaccone. Tuttavia Giacomo si ritroverà da solo nell’operazione e verrà preso per questo in ostaggio dal criminale Aldo durante una fuga rocambolesca nella quale verrà coinvolto alla fine anche Giovanni. I tre saranno quindi protagonisti di un road trip a metà tra la fuga e il viaggio metaforico dentro di sé che li riporterà in città cambiati e soprattutto amici. La commedia celebra ancora una volta l’amicizia maschile e regala momenti di pura ilarità che ben testimoniano l’alchimia raggiunta dal gruppo dopo anni di gavetta e spettacoli dal vivo e che confermano la buona traduzione al cinema della loro comicità.

La scena da antologia. Quando Aldo spara maldestramente in macchina al sacchetto del ketchup e per i primi secondi crede di aver sparato a Giovanni.

Perché vederlo. Commedia riuscita che ricorda il momento d’oro del trio.

Dove e quando. Alle 22:40 su Rai Movie.