Stasera in TV 25 settembre: Il traditore tipo, Ewan McGregor nel mezzo di un intrigo internazionale 

Piccolo dettaglio:non è il suo vero nome e David John Moore Cornwell è stato in realtà per molti anni membro dei servizi segreti britannici e dell'organizzazione MI6. Da un suo romanzo è stato tratto il film del 2016 diretto da, dopo che già il cinema aveva adattato il romanzo. La versione cinematografica vedeva protagonistaLa sfida tra un uomo normale, interpretato da Ewan McGregor, che suo malgrado si ritrova coinvolto in una storia di spionaggio internazionale dopo aver conosciuto un ex criminale della mafia russa pronto a diffoncere preziose informazioni sui suoi soci in affari. E' l'occasione per dipingere l'intelligence occidentale come un'organizzazione che non ha nulla di valoroso e di patriottico ma è dominata da intrighi, ambizioni personali e personaggi poco raccomandabili. La personificazione di questa ambiguità è nel personaggio di Damian Lewis , l'agente Hector. Tra spy story avvincente e pura provocazione nei confronti del patriottismo americano che di solito nei film hollywoodiani ritrae l'intelligence priva di macchia, il film vi conquisterà con il racconto dell'angoscia di un uomo normale che si ritrova di fronte a situazioni più grandi di lui.