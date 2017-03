Stasera in TV 25 marzo: Heat - La sfida, Pacino e De Niro insieme per la prima volta in una scena 

Robert De Niro,



Si tratta del primo film dove due giganti della recitazione, Pacino e De Niro, recitano per la prima volta nella stessa scena dopo aver lavorato a Il padrino - Parte II senza mai incontrarsi in un ciak. Un enorme successo al botteghino. Un film d'azione pieno di gangster e di quesiti sul luogo dove risiede il bene e sul posto dove si esprime il male, condotto da un cast di attori brillanti. Sono: Al Pacino Val Kilmer , Jon Voight e una giovanissima Natalie Portman Heat - La sfida è un film del 1995 diretto da Michael Mann ispirato a un celebre classico del noir francese, Tutte le ore feriscono... l'ultima uccide realizzato da Jean-Pierre Melville nel 1966.

Nella trama del film ci sono una parte il rapinatore impegnato nel fatidico colpo della carriera e dall’altra il poliziotto che gli dà strenuamente la caccia nella Los Angeles più criminosa. I due pur rivali, finiranno per rispettarsi in un assurdo equilibrio di amicizia virile, tra due grandi figure che seppur in maniera opposta lottano per raggiungere i propri obbiettivi.







Il film. Neil McCauley è un professionista del crimine e lui e la sua banda riescono a mettere a segno una serie di furti spregiudicati a Los Angeles e dintorni, e si preparano ad effettuare una rapina in banca che gli consentirà di smettere per molto tempo. Ma non hanno fatto i conti con il tenente Hanna, un uomo che ha sposato il suo lavoro e che non si darà pace prima di aver fermato la spietata banda.