Stasera in TV 25 maggio: Minions, il primo film sugli umanoidi gialli di Cattivissimo Me

Sono gialli, lavorano solo per i più cattivi del pianeta e la loro goffaggine è fonte di ilarità e di avventure tra le più strambe. Forse li avete riconosciuti in questa descrizione, sono i minions, i personaggi aiutanti di Gru comparsi per la prima volta nel film Cattivissimo me nel 2010.Gli umanoidi gialli dotati di occhialoni da aviatori sono diventati talmente famosi all'interno della saga, da diventare protagonisti loro stessi di un film di animazione. Minions è del 2015 e in Italia ha raggiunto il record di film più visto dell'anno. La saga dei minions vedrà un secondo film in uscita per il 2020.. Prodotto dalla Illumination Entertainment , una casa di produzione che sfida le grandi, è un film incentrato sulla storia dei minions. Dove sono nati, come hanno attraversato varie epoche e padroni e la loro ricerca nel XXI secolo di un nuovo padrone cattivissimo da servire con la loro tradizionale goffaggine. Kevin, Stuart e Bob sono i protagonisti di questa nuova avventura che li porterà dall'Antartide a Londra, dove tenteranno di rubare la corona della, resisteranno ad alcune torture fisiche fino a passare dalla parte dei buoni in maniera definitiva, forse.Nel film le caratteristiche dei minions già viste in, il loro essere una tribù, la loro parlata a tratti incomprensibile, un misto di diverse lingue, vengono approfondite e rese protagoniste. Con molta, molta ironia.. Nonostante i minions siano tanti, anche se i veri protagonisti del film sono tre, tutti sono doppiati nella versione originale e in quella italiana da. Il linguaggio dei minions è un misto di diverse lingue, tra le tante, inglese, spagnolo e francese. I doppiatori italiani del film sono Luciana Litizzetto . Un film divertente e di animazione adatto a tutta la famiglia.. Particolarmente divertente è la fuga dall'Antartide di Kevin, Stuart e Bob.. Giovedì 25 maggio alle ore 21:20 su Italia 1.