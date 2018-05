Stasera in TV 25 maggio: Il figlio di Chucky, la saga horror de La bambola assassina continua.... 

La famiglia si allarga. I piccoli e letalinon sono più uno, ma tanti, e vogliono diventare una vera e propria stirpe. Forse. Il figlio di Chucky è il quinto film della saga dedicata alla bambola assassina e il primo film diretto da Don Mancini , creatore del personaggio del serial killer intrappolato in un corpo da bambola, caustico, crudele e aggressivo fin dal 1988 anno dell’uscita del primo film diretto da. Mancini firma soggetto e sceneggiatura di tutti i film della saga. Invece a partire dadel 2004 è passato per la prima volta alla regia proseguita anche nei due film successivi. Con il quinto capitolo però viene data una decisa virata verso la comicità esagerata tipica del teen-movie che i film precedenti non avevano.

L’horror è un fedele sequel dee riprende diligentemente gli eventi del terzo film dopo sei anni. La pellicola rende protagonista Glen/Glenda, il figlio di Chucky e di Tiffany, dalla doppia personalità. Con il consueto alternarsi di scene violente, suspense e toni tra l’irriverente e il grottesco, il quinto film della saga esplora il rapporto tra bambole, maternità, paternità e sessualità di genere. Soprattutto per quel che riguarda il personaggio della bambola Tiffany e del suo rapporto con, una bambola indecisa tra l’essere maschio o femmina e dove nella questione si mette in mezzo come al solito un Chucky violento, traditore e cattivissimo. Tra conflitti edipici, conflitti di madri, transgenderismo eil regista si diverte a mescolare immaginari diversi in maniera provocatoria citando pellicole culto comee Shining.