Stasera in TV 25 giugno: La lettera scarlatta, Demi Moore icona di libertà contro il puritanesimo 

La Moore nel film del 1995 diretto daè l'eroina che si ribella alle regole stringenti imposte dalla società nel campo dei rapporti personali combattendo in prima persona un Medioevo dei costumi e delle relazioni. Nel film l'amore e il sesso sono vissuti come forza liberatoria contro le rigide convenzioni sociali. Ad affiancare l'attrice c'èin un ruolo maschile altrettanto rilevante.Hester è la moglie di un colono partito per la guerra contro gli indiani che si innamora del reverendo Arthur (Oldman) appena arrivata in. I due respingono la loro passione fino a quando Roger viene creduto morto. Consumando carnalmente il loro amore la donna rimane incinta. Tutto cambia quando Roger torna realmente dalla guerra e la donna viene espolta al pubblico ludibrio come adultera e sconfessata dall'intera comunità. Il film sceglie quindi il tono del melodramma per raccontare un'epoca complicata e rigida con una messinscena barocca che a tratti eccede nel pathos e che non sempre la recitazione dei due interpreti riesce a compensare. Discusso anche il finale cambiato rispetto alla versione letteraria.