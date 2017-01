Stasera in TV, 25 gennaio: Sherlock Holmes versione Guy Ritchie

NOTIZIE

25.01.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Sir Conan Doyle all’immagine sregolata del suo interprete nel film: l’attore Robert Downey Jr..



E nel farlo oltretutto ci regala un investigatore un po’ bohemienne che si muove in una Londra dark, impenetrabile e misteriosa. Accanto a Sherlock c'è l’indimenticabile Watson, qui impersonato da Sherlock Holmes. Poi ovviamente c’è tanta azione nel film che rilegge alcune parti storiche in chiave immaginaria e anacronistica. Salti, sparatorie, ammiccamenti, oggetti contundenti inventati ad hoc per una pellicola che ebbe anche un sequel di tutto rilievo nel 2011. Lo Sherlock Holmes del regista Guy Ritchie , che ha firmato capolavori come Snatch – Lo strappo , non poteva che essere decisamente fuori dalle regole. Con Sherlock Holmes del 2009 il regista inglese lega fortemente il personaggio diall’immagine sregolata del suo interprete nel film: l’attoreE nel farlo oltretutto ci regala un investigatore un po’ bohemienne che si muove in una Londra dark, impenetrabile e misteriosa. Accanto a Sherlock c'è l’indimenticabile Watson, qui impersonato da Jude Law , che fa sfoggio di tutta la sua capacità di compostezza british per differenziarsi dall’onda estrosa di. Poi ovviamente c’è tanta azione nel film che rilegge alcune parti storiche in chiave immaginaria e anacronistica. Salti, sparatorie, ammiccamenti, oggetti contundenti inventati ad hoc per una pellicola che ebbe anche un sequel di tutto rilievo nel 2011.

Il film. Pensato per ammodernare il personaggio di Sherlock e renderlo plausibile per il grande pubblico, il film riesce perfettamente nell’operazione di svecchiamento del mito letterario. Il merito sta anche nel testo di partenza del film; cioè il fumetto di Lionel Wigram ispirato ai romanzi dell'autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle. Poi, oltre che un testo nuovo serviva anche un gancio diverso dal punto di vista del cast e il film lo ha trovato usando l’immagine da scavezzacollo di Robert Downey Jr., e nel tono, aggiungendo tanta azione a un racconto che invece è sempre stato pensato per una compostezza più da thriller.

Dietro le quinte. Tanto per dare un’idea della volontà di prendere distanza dal cliché sul personaggio, fece scalpore la volontà di Guy Ritchie di eliminare dal copione frasi culto come il celebre ‘Elementare, Watson’. Inoltre un’altra curiosità riguarda la preparazione del personaggio, visto che Robert Downey Jr. ha letto per l’occasione molte storie di Sherlock Holmes e guardato film a lui ispirati come Le avventure di Sherlock Holmes del 1984.

Perché vederlo. Per vedere una trasposizione riuscita e moderna del personaggio di Sherlock che è anche piena di azione e trovate innovative, oltre che tanto humor, che rilegge il filone letterario in chiave steampunk.

La scena da antologia. Quella del salvataggio di Irene Adler, interpretata da Quella del salvataggio di Irene Adler, interpretata da Rachel McAdams , che segna un altro dei temi del film: il romanticismo un po’ spaccone del personaggio di Sherlock.

Dove e quando. Sherlock Holmes va in onda mercoledì 25 gennaio alle ore 21:10 su Italia 1.