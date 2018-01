Stasera in TV 25 gennaio: Il riccio, l'adattamento al cinema del bestseller L'eleganza del riccio

Prendere un bestseller assoluto in tutto il mondo, ma nato in casa francese, e adattatene la struttura di diario a più voci in un film fatto di piccoli misteri e dialoghi.Questo lo scopo della giovane regista de Il riccio , che nel 2009 adatta per il cinema il romanzodimostrando grande coraggio e consapevolezza nell'affrontare un piccolo culto letterario. Nel film ritroviamo i personaggi del libro e la morale del romanzo: l'invito a guardare oltre la durezza dell'apparenza, raccontati però in una chiave personale e quindi un po' stravolta. Ma il dramma è lo stesso efficace.