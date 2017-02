Stasera in TV, 25 febbraio: Showgirls, sesso e tradimenti nello scult di Paul Verhoeven

Non prendiamoci per i fondelli: Showgirls è considerato uno dei peggiori film degli anni '90. Eppure, col passare del tempo, è diventato un oggetto di culto in quanto diretto da Paul Verhoeven e scritto da, sceneggiatore di Basic Instinct. Eszterhas incassò due milioni in anticipo per scrivere la sceneggiatura e 1,7 milioni quando la United Artists lo comprò, diventando lo sceneggiatore più pagato dell'epoca. Le premesse c'erano tutte: la coppia di autori di Basic Instinct (un film certamente sopravvalutato, ma comunque di culto), la voglia di Verhoeven di realizzare la sua personalissima versione di un classico musical MGM. Il cast, che include Kyle MacLachlan e Gina Gershon, oltre che la protagonista Elizabeth Berkley, proveniente da Bayside School e in cerca di una nuova vita al cinema. Eppure tutto questo non portò a un successo in sala, anche per via del severo divieto (ai minori di 17 anni) imposto in USA. Più tardi, però, il film divenne un best-seller in home video, recuperando i soldi del budget. E oggi non mancano quelli che lo rivalutano come riuscita satira di costume.