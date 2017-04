Stasera in TV 25 aprile: Sette anni in Tibet, Brad Pitt alla corte del Dalai Lama

Uno spettacolo affascinante e magnetico è quello offerto da Sette anni in Tibet con cui Jean-Jacques Annaud (Il nome della rosa, L'amante) adattò il romanzo dello sciatore e alpinista tedesco. E non solo per la bellezza mozzafiato dell'allora trentaquattrenne Brad Pitt , qui protagonista principale diLo scalatore Harrer, di simpatie filonaziste, nel 1939 abbandona la moglie incinta per recarsi in Tibet con l'intenzione di scalare una delle cime della catena dell'Himalaya, ma viene fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo alcuni anni di prigionia riesce a fuggire, e scalando l'Himalaya arriva in Tibet. Il Dalai Lama vuole conoscere l'austriaco biondo, e i due iniziano un rapporto di amicizia.La Jetsun Pema che interpretaè in realtà la sua vera sorella. Ma un contatto diretto con il cosiddetto "Oceano di saggezza" venne stabilito attraverso l'intervento di Richard Gere - inizialmente considerato per il ruolo di Heinrich Harrer (insieme a Ralph Fiennes e Daniel Day-Lewis) - che gli fece avere lo script per ottenere la sua approvazione. A causa della difficoltà a girare nei veri luoghi raccontati,(dove vennero persino importati degli esemplari di Yak), in Nepal, Austria e Canada, anche se dopo due anni lo stesso Annaud ammise di aver girato segretamente in Tibet almeno venti minuti di film. Anche per questo - oltre al fatto di aver rappresentato in maniera negativa i militari cinesi - probabilmente Jean-Jacques Annaud, Brad Pitt e David Thewlis venneroCommovente e altamente, il film di Jean-Jacques Annaud punta molto sull'anima new age e su unasoprattutto dagli scontri culturali dello scalatore tedesco alla scoperta dell’Himalaya, ma soprattutto di sé e della propria pace interiore. Il regista francese si conferma molto abile nell'adattamento di romanzi - in questo caso quello- e nella trasformazione di storie umane e singolari in epiche universali… per quanto, in questo caso, la presenza del Divo Brad rischi di oscurare molto del lavoro fatto, pur attirandovi la luce dei riflettori.Sono molti i momenti toccanti o volutamente edificanti, per non parlare dell’emozione che suscitano la drammatica e dolorosadi Heinrich Harrer o la sua struggente, ma è dove emerge la differenza tra le due culture che il film cattura l’attenzione… Come nel racconto della Pema Lhaki di Lhakpa Tsamchoe sull’avversione dei tibetani a “spingersi avanti”, seguendo il proprio ego”, in seguito allo sfoggio da parte del personaggio di Pitt dei propri successi. Ma soprattutto nella quasi ridicola - per noi occidentali -trovati durante la costruzione del cinema… La possibilità che questi fossero la reincarnazione dei propri cari scomparsi fa sorridere, ma l’insegnamento a rispettare ogni creatura vivente resta prezioso.Solo nomination per John Williams ai Golden Globes per la Best Original Score e ai Grammy Awards, oltre che per il film (Best Foreign Film) agli Awards of the Japanese Academy. Titolo assegnato a Jean-Jacques Annaud dalla. Unico altro vincitore fu Brad Pitt, Miglior Attore per i