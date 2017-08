Stasera in TV 25 agosto: Hysteria, una commedia sulla nascita del vibratore

NOTIZIE

25.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Tanya Wexler. Una storia di emancipazione femminile legata all'invenzione del primo vibratore. Ecco perché non perderlo. Questa sera, Rai Movie propone una irresistibile commedia british, Hysteria , diretta da. Una storia di emancipazione femminile legata all'invenzione del primo vibratore. Ecco perché non perderlo.

Nella Londra vittoriana del 1880, il dottor Mortimer Granville ( Hugh Dancy ) fatica nel suo lavoro a causa delle sue opinioni troppo moderne in campo medico. Un giorno trova lavoro come assistente del dottor Dalrymple ( Jonathan Pryce ), che si occupa di massaggiare i genitali delle pazienti per curare una condizione ritenuta reale all'epoca, “l'isteria” femminile. Per aiutarsi nel lavoro, Mortimer modifica un piumino da spolvero elettrico inventato da un amico, creando così il primo vibratore. Insieme a Charlotte ( Maggie Gyllenhaal ), figlia ribelle e femminista di Dalrymple, porterà quest'invenzione al successo.

Dietro le quinte. Hysteria è ispirato a una storia vera, a cui applica però un tono da commedia frizzante. L'isteria era una condizione medica effettivamente riconosciuta, all'epoca, e fu accantonata solo a metà del Ventesimo Secolo. È vero anche che il rimedio diffuso era il massaggio dei genitali femminili, così come è vero che Granville inventò il primo vibratore. In realtà, però, il medico lo sviluppò per trattare sindromi muscolari, non l'isteria. Furono altri medici a usarlo a questo scopo.

Perché rivela come alcune delle cose che riteniamo assolutamente moderne e recenti abbiano in realtà radici più lontane nel tempo, e siano nate per puro caso. E perché il film è divertente e ha un cast di interpreti dotati di tempi comici perfetti, come il sempre grande Rupert Everett

La scena da antologia. Il primo esperimento del vibratore, con la cantante lirica Castellari che intona un'aria mentre raggiunge l'orgasmo.

Dove e quando. Su Rai Movie (canale 24) alle 21:10.