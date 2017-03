NOTIZIE

Stasera in TV, 24 marzo: Gangster Squad, Emma Stone e Ryan Gosling ancora amanti in un violento noir

24.03.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Gangster Squad film del 2013 diretto da Ruben Fleischer, con Ryan Gosling, Sean Penn,



Una corrotta Los Angeles, un criminale spregiudicato che però corrompe anche l'animo e il corpo della giustizia come un morbo e il tradizionale scontro tra bene e male accompagnato da un'azione strisciante mai completamente deflagrante. Chiude il cerchio una conturbante presenza femminile. E ovviamente un nutrito gruppo di uomini vestiti in maniera molto elegante che non scelgono affatto la classica divisa. Un cast di stelle, tra cui Ryan Gosling, Sean Penn, per un noir poliziesco che non ha mai del tutto convinto la critica. Questo è in sintesi Gangster Squad, film del 2013 diretto da Ruben Fleischer, con Josh Brolin, Sean Penn, Emma Stone e Nick Nolte. La storia, con le dovute modifiche, è liberamente ispirata a un gruppo di ufficiali e investigatori del Dipartimento di Polizia di Los Angeles che formò, nel corso degli anni quaranta, un gruppo denominato "Gangster Squad", intento a combattere il criminale statunitense Mickey Cohen. Gli elementi del noir ci sono tutti in questo film.

Il film. Il boss mafioso Mickey Cohen domina la Los Angeles del 1949. Ha fatto assassinare tutti i suoi nemici e corrotto tribunali e forze della polizia. Il sergente John O'Mara viene incaricato dal comandante Bill Parker di organizzare una task force speciale con l'obiettivo di sgominare Cohen e la sua banda. I poliziotti agiranno proprio come se combattessero una guerriglia, avvalendosi anche dell'esperienza in materia dello stesso O'Mara, che si era distinto per le sue imprese nella Seconda guerra mondiale.



La squadra è composta da: il detective Coleman Harris, l'esperto di intercettazioni Conway Keeler, Max Kennard ed il suo braccio destro Navidad Ramirez e il reclutante Jerry Wooters. In mezzo anche la storia d’amore tra Jerry e la pupa del gangster Grace. Vinceranno i nostri eroi nel sottile gioco del potere criminoso?



Dietro le quinte. Sessione di trucco impegnativa per Sean Penn che ogni giorno sul set aveva bisogno di circa tre ore di make-up per trasformarsi in Mickey Cohen. Ancora, due membri originali della reale gangster squad sono venuti regolarmente a visitare il set del film.

Perché vederlo. Per assistere a una parata di star e per godere di un noir un po’ piatto che tuttavia fa del suo meglio per apparire convincente.

La scena da antologia. La storia d’amore tra Jerry e Grace domina buona parte del film e un dialogo tra loro due nel momento in cui Jerry le offre di cambiare vita rappresenta una scena molto convincente e centrale per il loro rapporto nel film.

Dove e quando. Venerdì 24 marzo alle ore 23:40 su Italia 1.