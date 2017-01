Stasera in TV, 24 gennaio: The Millionaire di Danny Boyle alla conquista dell'Oscar

Fece incetta di Premi - Oscar soprattutto, ma non solo - lo Slumdog Millionaire di Danny Boyle . Uscito in Italia 'solo' come The Millionaire , il film 'a la Bollywood' ci permise di scoprire le capacità e la verve di giovanissimi interpreti come Dev Patel Freida Pinto , tanto quanto le possibiità narrative di un gioco televisivo al quale eravamo fin troppo abituati…India. Per conquistare l'amata Latika, il giovane Jamal Malik decide di partecipare all'edizione Hindi del gioco televisivo a premi "Chi vuol esser milionario", di cui la ragazza è una fervente ammiratrice. Ma al conduttore dello show, Prem Kumar, pare impossibile che un ragazzo di estrazione sociale tanto bassa possa sapere tutte le risposte del quiz, come scopriamo durante il racconto della storia incredibile che ha portato Jamal a un passo dal successo, ma anche a doversi spiegare con la polizia locale.Dietro le quinte.rischiava di rimanere a languire nella famigeratadegli script mai realizzati, ma nel caso del film di Danny Boyle il merito va egualmente suddiviso tra la storia (per altro criticata da parte del pubblico indiano, che la giudicò addirittura banale e inferiore a molti altri film di Bollywood),. Relativamente a questi, va ricordato che avrebbe dovuto essere il popolare Shah Rukh Khan - presentatore dell'ultima stagione di Kaun Banega Crorepati?, versione indiana di Chi vuol esser milionario? - a interpretare il conduttore del gioco sullo schermo, ma per la sua indisponibilità si optò per Anil Kapoor, in realtàall'epoca di circa cinque milioni di rupie.Per rivedere l'esordio di Dev Patel (L'ultimo dominatore dell'aria, Marigold Hotel, Humandroid, Lion - La strada verso casa) e la splendida Freida Pinto (Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, Immortals, L'alba del pianeta delle scimmie, Knight of Cups), ma soprattutto per godere deltra i tanti bellissimi che ci ha regalato il regista inglese. Un progetto ambizioso, e fortunato, nel quale le location (Mumbai) e il cast completamente indiani danno un sapore unico alla storia, nata dalla fascinazione di Boyle per l'India, visitata per la prima volta per organizzare i set. E per scoprire lo svilupparsi della vicenda attraverso leche racchiudono l'intera vita del protagonista e che finiscono per sorprenderci per l'abilità dello stesso nel superarle. Il tutto raccontato conPiù che le scene di Dev Patel e Freida Pinto da grandi (come il bacio che vi avevamo già suggerito e che ci ricorda che i due fecero coppia anche nella realtà, almeno fino alla fine del 2014), ad aver maggiormente colpito la fantasia del pubblico èper la quale venne ricreata - con- una vera. Quella nella quale il piccolo Jamal si tuffa per riuscire a scappare dalla latrina e ottenere l'autografo della star Amitabh Bachchan.Solo le nomination per il Miglior montaggio sonoro e la Miglior canzone non si trasformarono in statuette, come invece accadde per gliper Miglior film, regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio, sonoro, colonna sonora e canzone (la "Jai Ho", originariamente realizzata per il film Yuvvraaj del 2008). Inoltreo per il Miglior film dell'Unione Europea,per la Migliore regia (a Danny Boyle) e molti, molti, altri…