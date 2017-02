NOTIZIE

Il doc di Gianfranco Rosi sull'isola di Lampedusa in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione

Stasera in TV, 24 febbraio: Fuocoammare, la chance dell'Italia per vincere gli Oscar 2017

24.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Oscar 2017 nella categoria Miglior documentario. Un film piccolo, importante, che partendo dall’isola di Lampedusa ha fatto davvero molta strada.



Da lì si è infatti generato il lavoro di Rosi che nel 2016 ha mostrato al mondo l’avamposto della Sicilia dove spesso terminano tragicamente le rotte dei migranti che attraversano il Mediterraneo, e lo ha fatto con un occhio davvero d’autore. In Fuocoammare si parla molto di cultura marinara, della tragedia dei migranti, ma anche della quotidianità di un’isola speciale, che come ogni microcosmo a sé nasconde tantissimi segreti e bellezze.



Il film. La quotidianità di Lampedusa e l’attività giornaliera di recupero dei barconi di migranti, della loro accoglienza, delle lacrime versate per chi non ce l’ha fatta, raccontati secondo un taglio personale e poetico. Fuocoammare è un documentario intenso che attraversa lo sguardo di chi lo vede per la prima volta andando a scavare nell’ordinario e nello straordinario dell’isola di Lampedusa. Un luogo che in questi anni è diventato un avamposto eccezionale dovuto al fenomeno degli sbarchi, sia località che conserva anche un suo profilo tradizionale; per via del legame con la pesca e con il suo mare, dal quale essa dipende per ogni attività comune.







Dietro le quinte. Il film ha vinto l’Orso d’oro a Berlino nel 2016 ed è stato portato dall’allora ex premier Matteo Renzi in giro per l’Europa come documento in grado di testimoniare l’impegno dell’Italia nel salvataggio dei migranti.

Perché vederlo. Per riscoprire un luogo magico e difficile come Lampedusa e il dramma dei migranti in una chiave diversa dalla cronaca più asciutta.

La scena da antologia. Sicuramente il momento in cui il regista, con grande coraggio, riprende i corpi di alcuni migranti che non hanno potuto salvarsi e che sono rimasti intrappolati nel fondo di una imbarcazione.

Dove e quando. Venerdì 24 febbraio alle ore 21:15 su Rai 3.