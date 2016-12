NOTIZIE

Ancora una volta, Italia 1 propone quello che per gli italiani è il film di Natale per eccellenza

Stasera in TV, 24 dicembre: Una poltrona per due, immancabile classico di Natale

24.12.2016 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







È di nuovo Natale ed è di nuovo tempo del film di Natale per eccellenza, almeno in Italia. Una poltrona per due torna in TV in questa Vigilia per portare tanti sorrisi e felicità nelle case degli italiani. Ecco perché è imperdibile anche stavolta.

Dietro le quinte. Gene Wilder / Richard Pryor, ma, a causa di un incidente, Pryor venne sostituito da Murphy. Fu questo a chiedere che anche il ruolo di Wilder venisse assegnato a un altro attore per non sembrare il rimpiazzo di Pryor.



John Landis era ancora all'apice del successo quando firmò questo gioiellino di comicità nera. Il film è stato paragonato a “Le nozze di Figaro” di Mozart (la cui ouverture si sente nel film), e soprattutto a “Il principe e il povero” di Mark Twain e combina elementi di queste due opere – la vendetta verso un padrone cattivo da un lato e lo scambio di posizioni nella società dall'altro. Il film, inizialmente, avrebbe dovuto essere l'ennesimo della coppia, ma, a causa di un incidente, Pryor venne sostituito da Murphy. Fu questo a chiedere che anche il ruolo di Wilder venisse assegnato a un altro attore per non sembrare il rimpiazzo di Pryor.

Perché vederlo. Perché affronta temi gravi come razzismo, natura versus educazione e l'avidità disumana del consumismo peggiore, ma lo fa con l'arma della commedia. Eppure non ne nasconde il lato oscuro. Perché... perché è Una poltrona per due ed è Natale! Di cosa stiamo parlando?

La scena da antologia. La sequenza in treno da Philadelphia a New York, con i protagonisti che mettono in atto il loro piano di vendetta.

I premi. Due BAFTA a Denholm Elliott e Jamie Lee Curtis come migliori attori non protagonisti.

Dove e quando. Su Italia 1 alle 21:30.