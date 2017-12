Stasera in TV 24 dicembre: La storia infinita, il grande classico fantasy in onda per la Vigilia 

Ci sono storie che buona parte del pubblico conosce a memoria eppure non si stanca mai di rivedere e di riascoltare. Una di queste è senz'altro l'avventura fantastica del bambino Bastian nella terra immaginaria diUn viaggio appassionante raccontato in La storia infinita ; uno dei cult natalizi più amati di sempre e più (ri)programmati in TV.Tra gli ingredienti di successo del film del 1984 - spesso riproposto durante le Feste - la forza di un immaginario fantastico e avventuroso e la potenza di una storia che diventa il simbolo della preziosità della fantasia in un mondo sempre più realista e materialistico. Insomma, il classico film di buoni sentimenti che però trova una sua chiave autentica per resistere a lungo nel tempo.Il bambino Bastian () ruba per caso un libro misterioso da una libreria gestita da un ambiguo signore. Rifugiatosi nella soffitta della scuola per leggerlo si troverà, attraverso la lettura, catapultato nel mondo di Fantàsia. Una terra lontana fatta di creature mostruose e magiche che però sta per essere divorata da una minaccia terribile: il Nulla. Solo l'eroe bambino Atreyu può salvare tanta bellezza dalla distruzione. E se il mondo di Fantàsia si salverà sarà anche merito di Bastian, che alla fine troverà il coraggio per diventare in prima persona un piccolo grande eroe.Il film è tratto dal romanzo omonimo dello scrittore. Tuttavia l'autore originale non approvò affatto la versione cinematografica del suo scritto, al punto da chiedere - in sede legale - di venire dissociato totalmente dal film.Il primo viaggio di Atreyu sul drago alatoTrama fantasy, ottima colonna sonora e uno spirito, ormai, vintage, che ben si sintonizza con il clima 'tradizionale' della Vigilia. Al primo film sono seguiti due sequel: La storia infinita 2 Domenica 24 dicembre alle ore 21:15 su TV8.