Stasera in TV, 23 marzo: Keanu Reeves nel sexy-thriller Knock Knock

23.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Questa sera, in prima serata, Canale 5 propone il thriller Knock Knock , ultimo film di Eli Roth passato in sordina in Italia. Keanu Reeves viene sedotto e tormentato da due sexy psicopatiche determinate a distruggere la sua perfetta vita suburbana. Ecco perché dargli una chance.

Il film. L'architetto Evan Webber ha tutto: carriera, denaro, una bella casa e una famiglia perfetta. Ma tutto questo viene messo a soqquadro quando, durante un weekend in cui Evan è da solo a casa, una coppia di bellissime e spregiudicate ragazze bussa alla sua porta, chiedendo riparo dalla pioggia. Le due lo seducono e passano con lui una notte di sesso. Evan si sente in colpa per aver tradito l'adorata moglie, ma per lui l'incubo è appena iniziato: Genesis e Bel iniziano a compiere atti di vandalismo nella sua villa e lo ricattano, minacciando di rivelare alla moglie tutto quanto se non farà esattamente quello che gli diranno...

Dietro le quinte. Eli Roth, regista di Hostel e Green Inferno, prosegue con il suo cinema fatto di torture, fisiche o psicologiche che siano, e minacce da persone sconosciute. In questo caso, a differenza dei suoi film precedenti, è il pericolo a raggiungere il protagonista e non viceversa. Il male bussa alla porta anziché trovarsi fuori da essa, in qualche paese esotico. Ma la sostanza non cambia. Roth, anche co-autore della sceneggiatura, ha affidato il ruolo di una delle due villain a sua moglie Lorenza Izzo, l'altro alla rising star Ana de Armas. E poi c'è Keanu Reeves, eroe del cinema action che qui diventa vittima, un personaggio un po' allocco, raggirato e persino violentato da due mine vaganti lanciate senza pietà contro la facciata benpensante della società americana. Il film è stato girato interamente a Santiago del Cile.



Perché vederlo. La bellezza e la sensualità di Ana de Armas e Lorenza Izzo possono essere una buona ragione per i maschietti. La potenza della rivincita delle donne contro la falsità maschile un'ottima ragione per le spettatrici. A unire entrambi i pubblici c'è comunque un thriller dall'insospettabile umorismo nero, che intrattiene con onestà.

La scena da antologia. La lenta eppure inesorabile seduzione di Keanu, ma anche il beffardissimo finale.

Dove e quando. Su Canale 5 alle 21:12 (vietato ai minori di 14 anni).