Stasera in TV 23 maggio: Machete, il giustiziere butterato di Robert Rodriguez

Un film che forse non sarebbe piaciuto troppo avisto che nel 2010 il regista americano di origini messicane Robert Rodriguez gira un film d'azione con al centro il tema dell’immigrazione straniera negli Stati Uniti e gli interessi che ruotano intorno ad essa.di Rodriguez è Danny Trejo ), giustiziere butterato che si ritrova coinvolto suo malgrado in un complotto per l’uccisione di un senatore ultra-razzista texano che poi si rivelerà assolutamente fasullo. Il film è stato presentato fuori concorso allae ha avuto un grande successo di pubblico.

Machete è un ex agente federale diventato giustiziere contro la politica che offende il suo ‘popolo’,si ritroverà però pedina dell’odio etnico minacciato del villain di turno interpretato dae combatterà duramente per riportare un po' d'ordine alE insomma cosa fa quindi il regista visionario Rodriguez? Racconta l’immigrazione come una lotta tra buoni e cattivi, tra chi pensa di sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato magari da burocrate, mostrandoci invece quanto la politica spesso produca solo ingiustizia, disuguaglianze, e, com’è nello stile del regista, tanto sangue tra i suoi conterranei. Sfileranno armi tradizionali come il machete, spari, donne belle e pericolose, nel film troviamo le due attrici di origini messicane e centroamericane come, in un generale clima di compiacimento per un film d’azione crudo ed esagerato ma estremamente divertente.