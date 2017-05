Stasera in TV 23 maggio: il futuro immaginato da Spielberg in Minority Report

Avrebbe dovuto essere un sequel di Atto di forza , ma l'adattamento del Rapporto di minoranza di Philip K. Dick resta una delle prove più affascinanti e geniali di Steven Spielberg . Che in Minority Report ci regala un grande Tom Cruise , una magnetica Samantha Morton e molte anticipazioni su un futuro che negli ultimi quindici anni abbiamo visto realizzarsi Anno 2054. Per sei anni Washington è riuscita ad evitare omicidi grazie ad un ipertecnologico sistema che permette di identificare i colpevoli prima che commettano il crimine. Ma quando il capo dello speciale corpo di polizia, detto Pre-crimine, viene a sua volta additato come assassino di un futuro omicidio, gli rimarranno solo 36 ore per scoprire chi lo ha accusato altrimenti cadrà vittima dello stesso "sistema" infallibile da lui ideato...Un film ricco di, al quale rinunciarono sia(originariamente scelta come Iris Hineman) sia(la prima Agatha) e nel quale avremmo potuto avere Matt Damon (inizialmente considerato come Danny Witwer). Normale amministrazione, per una produzione come questa, che invece si segnala per una serie di… Su tutti quelli diimportanti registi che dopo aver diretto - e forse per quello - Tom Cruise in Magnolia (1999) e Jerry Maguire (1996) e Vanilla Sky (le cui riprese finirono appena in tempo per permettere all'attore di dedicarsi a questo progetto) si divertirono ad apparire sulla scena di Spielberg come confermato ma difficilissimo da individuare 'uomo sul treno' e come il pendolare che riconosce Anderton dopo aver letto il giornale. Più semplice da individuare - visto che è il receptionist dell'hotel - meno da riconoscere,: il William Mapother che in Lost interpretava Ethan.Unquello che ci mostra Spielberg, che pur di 'tradurre' il classico di Dick ridusse il proprio ingaggio (assicurandosi però, al pari di Cruise, il quindici per cento degli incassi) per tenere il budget sotto ai 100 milioni di dollari. Un futuro che sembrava impossibile, e che oggi vediamo realizzato quotidianamente (anche nella serie tv nata da 'una costola' del film ), ma soprattutto la cornice ideale per una lunga allegoria sui. Privilegi per i quali combattere, sfidare il sistema, ripensare i propri valori …e scappare. Ma la fuga del film, al netto di grandi scene di azione e di affascinanti snodi narrativi, si fa presto emblematica, di conflitti interiori e di ben altre rimozioni. E a rimanere addosso, più delleche lo costellano, è sicuramente l'interrogativo di fondo: dove è eDifficile non restare affascinati dai tre 'Precog' o rapiti dall'azione che si sviluppa e nella quale il vecchio Tom dà sempre il meglio, ma sono i momenti più visionari a lasciare a bocca aperta e restare nella memoria. Su tutte lagesticolando… Una vera e propria magia in un momento in cui anche i touch screen erano una tecnologia non certo diffusa come oggi (i primi iPhones sono del 2007), ed esempio più evidente del tentativo del regista di creare. Grazie alla Lexus 2054, concept car realizzata appositamente per il film dall'omonima casa giapponese su richiesta di Spielberg, e alle trovate delraccolti perché immaginassero il 2054.La candidatura all'sonoro di Richard Hymns e Gary Rydstrom fu probabilmente il risultato migliore del film, che non a caso vinse ilper la Miglior colonna sonora di John Williams, anche Miglior compositore dei Critics' Choice Movie Award. Miglior Film di fantascienza, Miglior Attrice non Protagonista (Samantha Morton), Miglior Sceneggiatura (Scott Frank e Jon Cohen) e Miglior Regia aie Miglior attore (Tom Cruise), Miglior attrice britannica (Samantha Morton) e Miglior regista agli