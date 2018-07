Stasera in TV 23 luglio: Macbeth, la cupa tragedia di Shakespeare rivive con Michael Fassbender e Marion Cotillard

di William Shakespeare è un dramma cupo pieno di elementi foschi e soprannaturali che tuttavia ha da sempre affascinato sia il cinema sia il teatro. Sono tante infatti le rivisitazioni e gli adattamenti della celebre tragedia che il cinema ha regalato negli anni all’opera teatrale.Tra i registi che si sono cimentati nell’impresa troviamo Orson Welles (che ne fece un film nel 1948) e, con il suo Macbeth uscito in tempi più recenti, nel 2006.Invece il regista e sceneggiatoreha proposto la sua versione del mito letterario nel 2015 puntando lo sguardo non tanto su una modernizzazione del testo (l’ambientazione è quella tradizionale e in costume di una Scozia sanguinaria e in guerra) ma scegliendo due attori di assoluto valore come protagonisti. Sono Michael Fassbender nei panni di Macbeth e Marion Cotillard nelle vesti di Lady Macbeth.