Stasera in TV 23 gennaio: Un piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza, la fiera dell'assurdo

La fiera dell'assurdo, del paradosso, ma anche della black comedy che convinse il Festival di Venezia nel 2014 al punto da conquistarsi il Leone d'oro. Un piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza è in effetti un film che solo un festival di cinema d'autore poteva penetrare nel profondo e poi lanciare sul mercato della fruizione dei circuiti più mainstream.Perché la pellicola diha una struttura particolare che lo differenzia dai film di narrativa tradizionale.. Per questo è un prodotto a sé che può valere la pena di riscoprire in TV sulla scia di un altro film d'autore che proviene dalla Svezia premiato quest'anno a Cannes: The Square Il 'piccione' del titolo è il punto di vista fornito allo spettatore per immedesimarsi in trentanove quadretti che ciascuno a modo proprio raccontano l'assurdità di un sentimento e le strambe reazioni di versi personaggi coinvolti nelle situazioni più spinose. Fatalità, stupidità, ottusità, caratterizzano i quadri del film che nella sua analisi non fa davvero sconti a nessuno. La pellicola ha la caratteristica di essere girata con tanti piani sequenza e con una fotografia che volutamente distorce l'ambiente e la fisionomia dei personaggi. Tra riflessione esistenziale e umorismo in salsa nordeuropea, il regista è infatti di nazionalità svedese, si ride ma moderatamente.Il regista ha dichiarato che il film è stato in parte ispirato dalla visione dolceamara di Ladri di biciclette.Per la sua unicità e lo stile scorretto.Probabilmente la fortissima scena dove un gruppo di persone africane viene fatta entrare in una specie di corno rotante con un effetto macabro e paradossale.Leone d'oro al Festival di Venezia nel 2014.Martedì 23 gennaio alle ore 21:15 su Rai 5.