Stasera in TV, 23 gennaio: Il sesto senso e i fantasmi di Shyamalan

Malcolm Crowe ( Bruce Willis ) è uno psicologo infantile di Philadelphia che ha perso entusiasmo per il suo lavoro dopo essere stato ferito gravemente da un colpo di pistola sparato da un suo ex paziente. Mesi dopo il fattaccio, Crowe prende in cura Cole Sear ( Haley Joel Osment ), un ragazzino che sostiene di “vedere la gente morta”, spettri che si aggirano per il mondo ignari di essere morti, ma incapaci di lasciarlo per via di alcuni affari irrisolti.