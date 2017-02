Stasera in TV, 23 febbraio: Jim Sturgess e Anne Hathaway, gli amanti senza tempo di One Day

Da una notte di festeggiamenti nasce la lunga storia di avvicinamento dei personaggi interpretati da Jim Sturgess e Anne Hathaway in One Day di Lone Scherfig (An Education), tratto dal romanzodi. Un film di cui innamorarsi… prima che si troppo tardi.Emma e Dexter, ventenni, si incontrano quando nella vita tutto sembra possibile. Ma dopo una notte di passione, le loro strade si dividono. Per venti anni si inseguono, si raccontano tutto, pensano all’altro con nostalgia e desiderio. Fino a quando, finalmente, capiranno che il loro è… vero amore.È risaputo che la regista Lone Scherfig non volesse una attrice statunitense, come anche che ad Anne Hathaway venne passato lo script del film in gran segreto per l'incontro che le due ebbero a Londra (poi ricordato da quest'ultima come "il peggiore della mia vita"). Per fortuna sua, però, la Hathaway lasciò alla Scherfig, convincendola. E finendo per avere un gran peso anche nella scelta del suo compagno, visto che fu lei a indicare Jim Sturgess per il ruolo di Dexter Mayhew.Una sceneggiatura arrivata direttamente dalla 'Black List' del 2010, divenuta realtà non senza difficoltà. Come quelle trovate nel rendere un rapporto così particolare, costruito 'giorno per giorno', a distanza di anni.che per fortuna (sua) l'autore ha potuto gestire anche in veste di sceneggiatore. Purtroppo perdendo molto rispetto al testo scritto originario, del quale solo si intuiscono profondità e intensità in molti frangenti. Senza che però il film smetta di, ma di sicuro effetto (anche per il ricco parterre di ottimi caratteristi impiegati).Sicuramente, anche per le curiosità ad essa connesse, quella in cui. Di fatto, l'unica in cui i due non indossano una parrucca. E - soprattutto - una scena per prepararsi alla quale la bellissima Anne Hathaway decise di mostrare le proprie 'terga' al compagno di lavoro prima di iniziare a girare per rompere il ghiaccio. Scelta che non la mise al riparo dalle… Che però non postarono nulla in rete, guadagnandosi la riconoscenza e il pubblico plauso da parte dell'attrice.Miglior Film solo per la giuria delInternational Film Festival & Market, One Day raccolse anche le nomination ai Golden Trailers per le categorie di Best Romance e Best Romance TV Spot.