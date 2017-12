Stasera in TV 23 dicembre: la Ribelle della Pixar, un'eroina mai vista!

Pixar, Disney, principessa o meno, la Merida protagonista del Ribelle - the brave di Brenda Chapman e Mark Andrews resta un film troppo poco ricordato tra i tantidegli Studios californiani. L'ambientazione scozzese, e molto particolare, fa sognare, ma è la- a meritare attenzione…In un'aspra e mitica Scozia, l'irruente Merida, figlia di re Fergus e della regina Elinor, preferirebbe diventare arciere, un desiderio che contrasta con le aspettative che sua madre ha per lei. Determinata a costruirsi la propria strada nella vita, Merida si oppone a una secolare tradizione sacra ai signori della terra: il massiccio Lord MacGuffin, il burbero Lord Macintosh e l'irascibile Lord Dingwall. Le azioni di Merida involontariamente scatenano il caos e la furia del regno, e quando si rivolge a una eccentrica donna anziana per chiederle aiuto, il suo sfortunato desiderio viene esaudito. Il conseguente pericolo costringe Merida a scoprire il significato del vero coraggio al fine di distruggere una tremenda maledizione prima che sia troppo tardi.Unche sia il primo film non musicale incentrato su una - pur meno classica -(la prima per altro con dei fratelli…)? Forse, ma non solo. Molti criticarono persino la scelta di inserire Merida in quella categoria, anche per questioni di coerenza interna, ma la qualità del film restò indiscussa, grazie al. In questo caso, anche fisico, visto che gli animatori impegnati nella lavorazione dovettero imparare le stesse coreografie del film per realizzarne al meglio le scene di combattimento. Forse non tutti avranno notato che nel- almeno nella versione originale - c'è una Merida nascosta nella lettera B di Brave, e una Elinor nella E; ma soprattutto che nellache la regina indossa nella prima parte del film c'è: testa e orecchie del mitico topolino tra i cerchi che la compongono. "Una fiaba intima e divertente, spettacolare e profondamente femminista" la definì il nostro Triolo all'epoca dell'uscita., verrebbe da dire, semplificando e banalizzando. Ma il livello qualitativo degli Studios di Emeryville ci ha ormai abituato ci permette giudizi tanto assoluti, soprattutto quando confermati dal primo film 'in costume; e primo fantasy prodotto dalla compagnia di John Lasseter , dalle suggestioni antiche e segnata dal marchio dell'avventura young adult, in realtà densa di messaggi da non trascurare. La storia intima - e umana, anche se narrata sotto mentite spoglie - di una ribellione adolescenziale e una lotta contro il tempo per risolvere una maledizione, ma anche per impararne l'importanza. E su tutto, che fa di Brave il film visivamente più mirabolante mai prodotto (all'epoca) dalla Pixar.