Stasera in TV 23 aprile: Victoria, magistrale thriller tedesco girato in piano sequenza

Victoria è diretto da, attore e regista alla sua opera quarta. Il film è stato girato in piano sequenza in un ciak unico la notte del 27 aprile 2014, tra le 4:30 e le 7:00, in collaborazione con il direttore della fotografia, che ha vinto l'Orso d'Argento alla Berlinale 2015 per il suo contributo. Come “polizza assicurativa”, per avere qualcosa da presentare comunque ai produttori, Schipper aveva già girato una versione tradizionale del film. Per questioni di budget aveva inoltre a disposizione solo tre ciak. Il primo tentativo, secondo il regista, risultò troppo “cauto”, il secondo anche troppo “folle”. Schipper si spaventò, rendendosi conto che aveva a disposizione solamente un altro tentativo. Convocò dunque il cast: “Non fu uno di quegli incontri che finiscono con gli abbracci. Fu assurdo. Ma la tensione nasceva dalla consapevolezza che tutti volevamo la stessa cosa”. Questo infuse al terzo ciak un senso di “aggressività” assente dai due precedenti, e Schipper e Brandth Grøvlen portarono a casa il risultato.