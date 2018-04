Stasera in TV 23 aprile: Clint Eastwood e le sue tre figlie in Potere assoluto

Presentato, con Potere assoluto l'allora sessantasettenne Clint Eastwood venne escluso dalla corsa alla Palma d'Oro per la prima volta su quattro partecipazioni (dopo il 1985, il 1988 e il 1990). Forse per questo il regista californiano non vi tornò fino al 2003 con Mystic River…Luther Whitney, ladro professionista, si introduce nella residenza di Walter Sullivan, un anziano filantropo considerato uno degli uomini più ricchi e potenti degli Stati Uniti, per svuotargli il caveau. Durante il furto, mentre si trova all'interno della camera blindata, celata da un falso specchio nella stanza da letto di Sullivan, Luther assiste all'incontro clandestino tra il Presidente USA Richmond e la signora Sullivan, che, degenerato a causa del comportamento violento di lui, si conclude con l'intervento degli agenti, costretti a sparare alla donna per evitare che questa uccida il Presidente con un tagliacarte. La scena del delitto viene accuratamente ripulita e rimessa in ordine, e il Presidente viene condotto via dagli agenti, i quali dimenticano però accidentalmente il tagliacarte con cui la Sullivan ha ferito il Presidente a un braccio. Luther si impadronisce dell'arma e scappa dalla residenza, divenendo così un testimone scomodo da eliminare.Non la prima volta che il buon vecchio(e forse l'ultima, considerando Firefox, Assassinio sull'Eiger e Nel centro del mirino come precedenti), il film viene considerato a seconda dei conteggi il suo diciannovesimo o il ventiduesimo da regista e il quarantesimo da attore. La prima battuta del film è pronunciata da una studentessa d'arte interpretata da Alison Eastwood , ma in scena appare anche la sua primogenitanei panni di una delle guide della Casa Bianca, e curiosamente proprio durante le riprese, nell'estate del 1996, Eastwood venne a conoscenza dell'esser diventato di nuovo padre, di(tutte avute da compagne diverse).Discontinuo e canonico, se vogliamo, ma la pulizia formale e la lucidità narrativa di un regista capace di vincere quattro Premi Oscar danno sempre qualcosa in più a un suo film. Tanto più se con un intreccio e una ambientazione tanto taglienti e gelidi, non eccezionali o indimenticabili forse, madi Gene Hackman (curiosamente mai in scena con il regista), Ed Harris Laura Linney (alla sua prima volta con Eastwood, prima di Mystic River e Sully) e Scott Glenn