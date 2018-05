Stasera in TV 22 maggio: Da Alan Moore a Zack Snyder, Watchmen si conferma un cult

Forse l'incredibile e celebrata Graphic Novel di Alan Moore non ne avrebbe avuto bisogno, ma la trasposizione cinematografica resa in Watchmen da Zack Snyder probabilmente ha aiutato a renderla immortale. E imperdibile dunque, magari con l'aiuto di una utile guida ai personaggi splendidamente interpretati sullo schermo dal cast,Qualcuno sta uccidendo i nostri eroi. L'anno è il 1985 e i supereroi si sono riuniti per reagire di fronte all'assassinio di uno di loro. Ben presto scoprono l'esistenza di un piano criminale che mette tutta l'umanità in serio pericolo. I supereroi si battono per fermare l'imminente disastro fino a quando scoprono di essere uno dei bersagli della distruzione. Ma se i nostri supereroi spariscono, chi ci salverà?Se ne aspettava uno spinoff , probabilmente avremo una serie tv . Vedremo se parleranno della cosiddettanella narrazione o se torneranno a parlare della formazione originale, magari dando più spazio al Comico. Ruolo che inizialmente Jeffrey Dean Morgan rifiutò, deluso dalla lettura delle prime tre pagine dello script (per poi venir convinto dal suo agente a continuare). Non avrebbe avuto dubbi se avesse conosciuto il Comic del 1987, ma l'unico del cast ad aver già conosciuto Watchmen fu Jackie Earle Haley , che non a caso si batté per poter interpretare Rorschach.Dopo l'ottima prova offerta con la resa - incredibilmente fedele - della graphic novel di 300 di Frank Miller , Zack Snyder replica! E, di fatto, pone le basi della propria credibilità come regista con una prova maiuscola quanto sottovalutata, almeno dai non appassionati di fumetti. Che in questa trasposizione troveranno. Ma l'epopea distopica resta la base di una storia forte che anche il pubblico più 'ignorante' potrà apprezzare facendosi coinvolgere da. Fascino, ambiguità, violenza, paura, guerra atomica, follia collettiva si mescolano a visionarietà, cromatismo, eccessi e profondità emotiva per rappresentare uno spaccato terribile e coraggioso.Come scegliere una 'tavola' in una 'Graphic Novel' tanto ricca e ben realizzata? Impossibile!con un avversario troppo più forte di lui (e ci fermiamo per evitare spoiler)? Un paio di manifestazioni della? Gli amori e gli scontri tra eroi e semidei o forse ildalla prigione e la sua fuga dall'assedio della polizia? Divertiamoci invece a scovare un paio di: del regista stesso, che nella versione estesa interpreta il soldato sul chopper insieme al Comico in Vietnam, e della graphic novel, visibile sul tavolo di Dan quando questi si intrattiene con Laurie.Incredibilmente ignorato dai più, solo iebbero la lungimiranza e la generosità di insignirlo dei riconoscimenti per il Miglior film fantasy, i Migliori costumi e la Miglior edizione speciale DVD.