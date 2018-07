Stasera in TV 22 luglio: The Missing, non chiamatelo flop

Mettere insieme due grandi nomi come Ron Howard , la prima nel ruolo di attrice protagonista il secondo come regista, potrebbe essere da sola garanzia di un film di successo al botteghino.Non è stato così per il western con sfumature inquietanti The Missing e lo diciamo con una punta di rammarico visto che la violenta pellicola del 2003 non è affatto un film da buttare. Eppure il botteghino l'ha penalizzata con un flop. Ecco quindi che se volete dare alla pellicola una seconda possibilità è arrivato il momento di riscoprire un film maltrattato da tanti.Cate Blanchett è Maggie una madre coraggio nel New Messico del 1885. Quando la figlia viene rapita da una banda di balordi dovrà chiedere aiuto al padre alcolizzato e che non vede da anni pur di riuscire nell'impresa di liberare la piccola Lilly ( Evan Rachel Wood ). Sarà aiutata in questo dalla determinazione dell'altra figlia Dot (Jenna Boyd) e dalla figura del padre (Tommy Lee Jones) misteriosamente riemerso dal passato.gira quindi un western duro nei toni e nelle vicende che però è attraversato da una sensibilità moderna. Alcune novità sono rappresentate sia dalla scelta di affidare il film a una protagonista femminile, sia perché il film fa in modo che la pellicola sia attraversata da una sensibilità mistica che produce qualche brivido e che tocca il tema della cultura indiana e di una possibile integrazione tra di essa e la cultura americana.Val Kilmer, che compare in alcuni brevi momenti, ha acconsentito a prendere parte al film in virtù della vicinanza tra il set e il suo ranch dove vive in alcuni periodi dell'anno.Il momento in cui Lilly viene rapita e Maggie è costretta a fare i conti con l'angoscia e la disperazione.Per dare una seconda chance a un film che riserva molte soddisfazioni.Alle ore 21:10 su Rai Movie.