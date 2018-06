Stasera in TV 22 giugno: Innamorati cronici, la rom-com con Meg Ryan e Matthew Broderick 

NOTIZIE

I due hanno a disposizione un copione che pur non essendo originalissimo e che oggi sarebbe irrealistico vista l’invenzione dei social network come metodo di sorveglianza degli ex, riesce ad essere sfruttato al meglio per esibire le doti comiche e attoriali dei due interpreti. Il film è del lontano 1997.



Dal punto di vista della trama dobbiamo invece chiederci: cosa c'è di più imprevedibile e romantico di conoscersi da alleati contro un ex ritrovandosi poi amanti? Appunto, nulla. E questa commedia procede soprattutto a trazione di dialoghi raffinati, situazioni improbabili e grazie al carisma dei due attori. Il film omaggia il genere della commedia intelligente e nel suo buonismo condito di musiche convincenti infonde un pochino di satira cattiva che diverte e dà un po’ di pepe.



Il film. Sam (Broderick) e Maggie (Ryan) si incontrano perché entrambi ossessionati dai loro ex che ora, dopo aver chiuso con i due, si amano e vivono insieme. L’obiettivo degli ex è spiare gli amanti da vicino, con l’ausilio di videocamere, registratori, filmati, ma con scopi opposti. Maggie per rendere la vita impossibile al suo ex (Tchéky Karyo), e Sam con l’idea di riconquistare la sua ex fidanzata (Kelly Preston). I due incarnano emozioni divergenti, lei è scaltra e vendicativa persino cinica nei confronti dell’amore, lui invece è più sognatore e illuso.

Dietro le quinte. Johnny Depp è stata la prima scelta del film per interpretare Sam, poi il ruolo è andato invece a Broderick. è stata la prima scelta del film per interpretare Sam, poi il ruolo è andato invece a Broderick.

La scena da antologia. Quando i due ex si introducono in casa degli amanti con lo scopo di far loro un dispetto.

Perché vederlo. Un po’ commedia degli equivoci, un po’ rom-com dura e pura, la pellicola è un divertente spettacolo di intrattenimento tutto da ridere e da far sospirare.

Dove e quando. Alle ore 21:10 su La5.