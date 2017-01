NOTIZIE

Stasera in TV, 22 gennaio: trionfa il glamour di Sex and the City

22.01.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Questa sera, in prima serata, Rete 4 propone il film di Sex and the City . Se vi manca la seguitissima serie HBO, è un'occasione per ritrovare Sarah Jessica Parker e tutte le ragazze.

Il film. Le vite di Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte sembrano piene di soddisfazioni, ma in realtà ciascuna di esse ha problemi. Chi con l'infedeltà del marito, chi con un'esistenza piatta senza emozioni. Carrie invece è felice e sta per sposarsi con Mr. Big e ovviamente invita le amiche, che nel frattempo si sono trasferite fuori dalla “City”. Ma una parola troppo di Miranda, infelice perché suo marito la tradisce, va prendere paura a Mr. Big. Riusciranno lui e Carrie a convolare a giuste nozze?



Dietro le quinte. Un sequel cinematografico della serie HBO fu annunciato per la prima volta nel 2004, ma il prolungamento della deadline spinse Michael Pactrick King, creatore della serie. Un sequel cinematografico della serie HBO fu annunciato per la prima volta nel 2004, ma il prolungamento della deadline spinse Kim Cattrall a lasciarlo. Dopo aver raggiunto un nuovo accordo con l'attrice, la HBO rimise in moto il progetto. Ma nel maggio 2007 lo bloccò ancora una volta, perché incapace di finanziarlo. Il film passò dunque in mano alla New Line Cinema e finalmente vide la luce nel 2008 con alla regia e alla sceneggiatura, creatore della serie.

Perché vederlo. Perché, se siete fan della saga di Carrie, dei Cosmopolitan bevuti dalle 10 del mattino e degli amici che si incontrano in orario di lavoro nei più costosi ristoranti di Manhattan, non potete perdere questo capitolo.







La scena da antologia. [Lieve spoiler!] Carrie e Mr. Big litigano dopo le tentate nozze e lei scappa in Limousine con le amiche. Per strada incrocia la macchina di Mr. Big e, dopo essere scesa dall'auto, gli getta addosso il bouquet per poi fuggire in lacrime.

Dove e quando. Rai 4 (canale 21), ore 21:11.