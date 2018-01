Stasera in TV 22 gennaio: Batman, Michael Keaton contro Jack Nicholson nel film di Tim Burton

Nel 1989 il visionario regista Tim Burton mette mano a uno dei filoni che si rivelarono in futuro più proficui: i film su Batman. L'eroe di Gotham City era stato prima di quella data portato sullo schermo nel 1966 e in altre due occasioni;Da quel punto in poi il 'cavaliere oscuro' è diventato una specie di appuntamento fisso con gli spettatori targato Warner Bros. Il successo del film fu sicuramente merito del fatto che Batman fu un piccolo grande esperimento davvero azzardato. Fu avanguardistico per il tema, lo stile, gli effetti speciali e per i suoi protagonisti diabolici e complessi nelle loro reciproche identità quando caratterizzati da continua doppiezza.Il Bruce Wayne di Michael Keaton è romantico e goffo quanto il suo Batman è invece oscuro e tormentato. Il Joker diè enigmatico e folle, la giornalista interpretata da Kim Basinger è innocente e indifesa. E Gotham City è una città nera e criminale che si ispira ai gangster movie degli anni '60 ma poi favoleggia con scenografie e costumi più psichedelici.Nel 1992 uscì il sequele la serie si concluse nel 1997 con Batman & Robin diretto da Joel Schumacher.Lo scontro finale tra Joker e Bruce Wayne sul tetto della cattedrale di Gotham al cospetto di Vicky (Basinger), caratterizzata dall'oratoria contorta del villain interpretato da Nicholson.Un cult che ha poi formato tante interpretazioni successive di Batman.Lunedì 22 gennaio alle ore 21:10 su Italia 2.