Stasera in TV, 22 febbraio: La spia che mi amava, la guerra dei sessi in versione spy story

Maschi contro femmine. Oppure spie al femminile contro spie al maschile. E ancora,contro Russia. La spia che mi amava è un del film del 1977 di Lewis Gilbert giocato sul sottile equilibrio degli opposti. Si tratta della terza prova per Roger Moore nei panni di 007 e del decimo film dinella storia della saga spy.Tuttavia in questo film il cambio rispetto al passato, quando l’agente 007 era interpretato da Sean Connery , è evidente. L’ironia e il dramma che attraversavano i film precedenti disono sostituiti dall’azione e dalla centralità del duo di spie protagoniste, un uomo e una donna, e dalla dinamica amicizia/inimicizia poi sarà amore, che caratterizza il loro rapporto.

La storia vede James Bond, l'agente 007 e Anya Amasova (Barabara Bach), l'agente Triple X, che dopo essere stati rivali nella caccia a un prezioso microfilm si ritrovano alleati contro miliardario Karl Stromberg. E l’obiettivo comune, che li porterà a lavorare insieme, sarà la scintilla romantica in grado di garantire l’unione e anche l’azione dell’intero film.

. La decima avventura dell'agente 007 è la più distante dallo spirito asciutto che guidava i classici die le successive trasposizioni sul grande schermo. Qui abbiamo un film d’azione caricaturale, spaccone, furbetto nell’appoggiarsi sulle contrapposizioni sentimentali tra le i caratteri delle due spie, che segna una certa distanza dal filone raffinato precedente.Ma le evoluzioni degli stuntmen e una trama molto meno sottile hanno trasformato il film in un successo al cinema non solo di pubblico, visto che la pellicola ha ricevuto tre candidature al premio Oscar 1978: migliore scenografia (Ken Adam) migliore colonna sonora (Marvin Hamlisch) migliore canzone (Nobody Does It Better di Carly Simon).