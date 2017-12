Stasera in TV 22 dicembre: Fuoco assassino di Ron Howard

sono alcuni dei protagonisti della storia di una famiglia di pompieri raccontata dain Fuoco assassino (Backdraft) . Probabilmente (ed è un eufemismo) il miglior film del 'fiammeggiante' genere.A Chicago, il tenente Stephen McCaffrey comanda la squadra n. 17, ritenuta la più efficiente del Corpo dei Vigili del fuoco. Stephen ha un fratello minore, Brian, che, avendo assistito da piccolo alla atroce morte del padre, anche lui vigile, per salvare un bambino, è insieme respinto ed affascinato dal fuoco. Brian, deciso a seguire le orme del padre, entra nella squadra di Stephen, che mette sotto di sé il "novellino", un po' scoraggiandolo, un po' proteggendolo.Tom Cruise, Johnny Depp, Matt Dillon, Dennis Quaid e Val Kilmer rinunciarono al ruolo di Brian McCaffrey, per il quale vennero considerati anche Robert Downey, Jr. e Keanu Reeves, ma soprattutto Alec Baldwin, che impossibilitato ad accettare 'raccomandò' il fratello William in sua vece. Il quale, per altro, dichiarò di essersi trovato talmente bene con Kurt Russell da definire la loro relazione sullo schermo migliore che se fosse stato un suo vero fratello. Entrambie - insieme a Kevin Casey e Scott Glenn - finirono per, come anche da credits dei film. Ma il vero segreto del film fu sicuramente la scelta di Howard di girare alcune scene - con une con camera a mano - direttamente dall'interno dell'incendio, per far sentire il pubblico al centro dell'Inferno.Il fatto che lo stessofosse statofu l'arma in più del film, sincera rappresentazione di un mondo difficile da conoscere con tanta perizia da chi non lo abbia realmente vissuto. Tanto nella filosofia che lo sostiene, quanto nella. Un film che, alla firma - sempre rassicurante - di Ron Howard , capace di rendere, unisce azione e sentimenti, ma soprattutto che rimane indimenticabile per le scene girate nel pieno dell'incendio, senza ricorrere alla facile e più sicura alternativa di massicci effetti speciali computerizzati.