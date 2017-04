Stasera in TV 22 aprile: Shining, l'horror culto di Stanley Kubrick 

, fantasmi e gemelle demoniache cosa vi viene in mente? Non è proprio un quiz per cinefili accaniti che conoscono anche le opere meno note dei grandi registi internazionali visto cheè una pellicola diventata culto e riconoscibile da pochi elementi anche tra i non appassionati del genere horror.che uscì nel 1980 fu un'opera davvero importante per il regista americano perché testimoniò una delle tante esplorazioni del regista rispetto a generi cinematografici diversi e la sua bravura nell'attraversali senza esitazione. Dall'horror al thriller passando per un lavoro artistico durato anni e che ha affascinato almeno due generazioni di spettatori,è una delle punte più alte di questo lavoro.Un film veramente diabolico, sia horror soprannaturale che thriller psicologico dove il cattivo di turno è interpretato da un conturbante Jack Nicholson . Shining è basato sull'omonimo romanzo di.Un horror d'autore che racconta la lenta discesa nella follia di una famiglia il cui capostipite(Nicholson) accetta il lavoro di custode di un misterioso e isolato albergo in. Con lui viaggeranno nella dimora isolata la moglie Wendy ( Shelley Duvall ) e il figlio Danny (Danny lloyd) dotato di poteri extrasensoriali. Con questa triade Shining si addentra in vero e proprio incubio sanguinario nei corridoio dell'hotel infestato da fantasmi trattando anche il tema della follia psichiatrica e umana in un film che è per molti è considerato il miglior horror di sempre.