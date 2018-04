Stasera in TV 22 aprile: Birdman, il poker di Oscar di Iñárritu e Michael Keaton in Prima TV

Molto pubblicizzato per il suo unico lungo Piano Sequenza - un virtuosismo tecnico che molti film hanno cercato di vantare non avendo altri meriti - il Birdman (o l'imprevedibile virtù dell'ignoranza) scritto, prodotto e diretto dall'Alejandro González Iñárritu seppe conquistare tutti. Anche vincendo ogni premio possibile, dagli Oscar ai Globes, e nelle categorie più varie, senza trascurare l'apporto dell'importante cast composto dae il Michael Keaton (Golden Globe, Spirit, Satellite, Gotham e altri).Un attore dimenticato, celebre vent'anni prima per aver interpretato il ruolo di un supereroe, cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, pianificando un suo ritorno a Broadway per ottenere di nuovo la gloria di un tempo. Dovrà vedersela con problemi provenienti da ogni direzione: una figlia rancorosa (Emma Stone), un attore competitivo e vanitoso (Edward Norton), l'onnipresente ex moglie Sylvia (Amy Ryan), Lesley (Naomi Watts) che da sempre sogna di calcare il palcoscenico di Broadway, la sua fidanzata Laura (Andrea Riseborough) e il suo amico manager Jake (Zach Galifianakis)… e soprattutto i propri demoni interiori.ci aveva raccontato lo stesso Iñárritu presentando la versione home video del suo film e accennando ai segreti della realizzazione dello stesso:che proprio per la grande preparazione delle riprese (durate due mesi) richiese solo due settimane di montaggio finale. E se la presenza di, che doveva esser citato nello script come quello impegnato con gli Hunger Games , venne sostituita con quella didopo la morte del primo, in molti avranno riconosciuto il motivo dei tappeti dei corridoi del backstage, lo stesso - leggendario - usato da Stanley Kubrick in Shining Con Birdman, Iñárritu non solo si cimenta in una prova magistrale dal punto di vista tecnico, scegliendo di girare, ma propone ancheattraverso le eccellenti interpretazioni del cast intero per un’opera corale sulla - dichiarata sin dal titolo - "imprevedibile virtù dell’ignoranza". Attenzione a considerarla una commedia (come apparso in certa promozione), solo per l'utilizzo di alcuni elementi per tutt'altri fini. Siamo al cospetto di una tragedia: umana, personale, di carriera. Quella del suo protagonista,, capace di passare dal dramma alla commedia in una scena e di contendere alla messa in scena - a tutti i livelli - il merito del successo di questo viaggio nella mente umana.