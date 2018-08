Stasera in TV 22 agosto: con Capitan Harlock per volare nello spazio e nel tempo

NOTIZIE

22.08.2018 - Autore: Mattia Pasquini



Space Pirate Captain Harlock, in originale - del regista Shinji Aramaki, il film fu un azzardato esperimento di Motion Capture forte della scrittura di Harutoshi Fukui, autore del romanzo da cui è tratta la serie OAV Mobile Suit Gundam Unicorn, e dell'essere basato sull'omonimo manga di Leiji Matsumoto da cui nacque la serie tv divenuta leggendaria per molte generazioni.



Il film. Corre l'anno 2977. Da secoli gli uomini combattono una feroce guerra in giro per l’universo. Gli esseri umani sono stati esiliati dalla Terra da molto tempo, ma adesso sognano di ritornare in quella che un tempo chiamavano Casa.







Dietro le quinte. Da notare che il codice di Gaia sia S-00999 (come si vede all'inizio del film), un evidente riferimento all'altra opera di Matsumoto, l'altrettanto celebre nascita dell'idea del personaggio, di ulteriori progetti e molto altro!



Perché vederlo. Il tentativo di reboot affidato alla regia dell'autore di Appleseed e Starship Troopers: Invasion non poteva prescindere dal suo background e la scelta di optare per un lungometraggio di animazione digitale dà a quel personaggio un tocco moderno che sicuramente gli permetterà di ampliare il suo pubblico. Magari rischiando di deludere le aspettative dei tanti nostalgici dell'anime del 1978, che resteranno comunque conquistati dalla ricchezza - grafica e non solo - delle battaglie spaziali e contenti della ossequiosa fedeltà mantenuta nei confronti dell'originale e dei disegni di Matsumoto. Un mix di vintage e CGI interessante, ma soprattutto una apparizione 'inattesa' di un personaggio tra i più carismatici della storia della tv che sarebbe un peccato farsi sfuggire.

La scena da antologia. Come resistere al fascino della Arcadia in volo?! Per quanto leggermente diversa da quella che fu, la maestosità della nave spaziale del Capitano è sempre un bel vedere, e ogni volta che appare sullo schermo è sempre una "scena da antologia". Ma vale la pena anche evidenziare la sequenza che vi mostriamo e che mostra lo stesso Harlock - sempre molto posato e riflessivo - in azione, come non è frequente ammirarlo.



I premi. Best International 3D Feature - animata, ovviamente - ai 3D Creative Arts Awards, il film purtroppo non andò oltre la nomination agli Awards of the Japanese Academy nella categoria Best Animation Film.



Dove e quando. Alle 23.45 su 20 - Venti, canale 20 del digitale terrestre e della piattaforma satellitare TivùSat.