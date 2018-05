NOTIZIE

The Legend of Tarzan

Stasera in TV 21 maggio: The Legend of Tarzan, Alexander Skarsgård è un uomo scimmia spettacolare

21.05.2018 - Autore: A.L.



Edgar Rice Burroughs se riletto in una prospettiva di uguaglianza tra bianchi e neri potrebbe presentare qualche angolo aguzzo, c’è bisogno di una regia adrenalinica, effetti speciali spettacolari e un protagonista talmente bello da mettere d’accordo tutti.



THE LEGEND OF TARZAN - LA NOSTRA RECENSIONE







Il regista David Yates fa tutte queste cose insieme nel 2016 e qualche anno dopo essersi specializzato nella rilettura di grandi classici letterari al cinema. Sua è infatti la regia di un buon numero di ‘Harry Potter’ e del fantasy Animali fantastici e dove trovarli. Per il suo Tarzan sceglie invece di testare il broncio e la serietà tormentata di

Il film. John Clayton III, Conte di Greystoke ossia Tarzan, ha lasciato la giungla africana per recarsi a Londra con sua moglie Jane (Robbie). Un complotto lo riporterà in Congo dove si confronterà sia con la minaccia che pesa sui propri affetti, sia con il pericolo che la propria Terra casa preda di imprenditori senza scrupoli che ne vogliono distruggere la bellezza. Tra una riscoperta della propria natura selvaggia, che dà così modo al regista di sfruttare la corporeità del protagonista maschile e i suoi addominali ‘eight pack’, e la ripresa di scene spettacolari, il nuovo Tarzan è qui.





Dietro le quinte. Skarsgård si è allenato duramente per il ruolo e per tirare i propri addominali al massimo durante i cinque mesi che hanno preceduto le riprese. Così la troupe ha deciso di premiarlo a fine set portandogli la Banoffee Pie, una torta golosa tipicamente inglese.



La scena da antologia. Di scene spettacolari con animali ricostruiti al computer ce ne sono molte in The Legend of Tarzan. Tuttavia anche le scene di dialoghi sono convincenti. Ci sentiamo di sottolineare la cena ad alta tensione tra Jane presa in ostaggio e il braccio destro (Waltz) di Leopoldo II del Belgio in una scintilla di frecciatine e provocazioni.



Perché vederlo. Avventura moderna con ampio uso di effetti speciali senza tuttavia dimenticare anche la parte più filosofica del testo originale.



Dove e quando. Lunedì 21 maggio alle ore 21:26 su Canale 5.