Stasera in TV 21 luglio: Boogeyman – L’uomo nero, l’horror prodotto da Sam Raimi 

Ci sono figure spaventose radicate nel folklore americano che le generazioni precedenti si tramandano di padre in figlio, di cultura in cultura e che spesso hanno lo scopo di funzionare da deterrente per l’educazione dei più piccoli. Lserve per allontanare un comportamento sbagliato, un pericolo che si teme, una minaccia imminente. Insomma, spesso è un antidoto al rischio e all'improvvisazione.Tra le tante figure mitologiche c’è quella del Boogeyman , un cugino del nostro uomo nero, che l’horror prodotto da Sam Raimi riabilita per un film che vuole essere moderno ma parlare allo stesso tempo di paure ataviche come quella dell’ignoto.L’intuizione del film è proprio quella di mettere a confronto un adulto con le sue paure di bambino, tra realtà e finzione. L’horror è un thriller psicologico che pur avendo attirato la curiosità di molti spettatori non ha convinto del tutto la critica perché lascia anche numerosi buchi nella sceneggiatura di partenza. Il film di Stephen Kay è un horror con troppi cliché ma che comunque avrà modo di inquietarvi e distrarvi.