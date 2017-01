Stasera in TV, 21 gennaio: Nicole Kidman regalo 'a sorpresa' in Birthday Girl

Era tutta un'altra Nicole Kidman quella che nel 2001 si mise in gioco nel ruolo della sorprendente Nadia nel Birthday Girl di Jez Butterworth , divisa tra l'impacciato Ben Chaplin e il piu' rude e misterioso Mathieu Kassovitz John fa il bancario e vive vicino a Londra. La sua vita scorre senza sorprese ed emozioni, fino al giorno in cui decide di cercarsi una moglie via internet. È così che, dalla Russia, la bellissima Nadia giunge in Inghilterra. Splendida e dolcissima, la ragazza cambia completamente il giorno del suo compleanno, quando arrivano a farle visita due suoi poco raccomandabili "cugini". Risultato: John si trova costretto a rapinare la sua banca e...Considerato il fatto che fu l'ultimo film per Jez Butterworth - che deluso dalla regia si concentrò poi sulla scrittura, raccomandato per altro dalla stessa Nicole) - chissà se Jan Sverák (Kolya, Oscar al miglior film straniero 1996 e poi poco altro) si è mai pentito di aver rifiutato di dirigere la Kidman in questo film. Di certo,, sia per l'aver dovuto girare alcune scene nel suo Paese per permetterla di restare vicina i suoi figli e al marito, Tom Cruise , che stava girando Mission: Impossible II a. Sia per aver costretto a interrompere la lavorazione, prima perché obbligata a dare la precedenza al Moulin Rouge! di Baz Luhrmann e poi a causa di unariportata che la bloccò per sei mesi.Leggero, ma pronto a rivelarsi come, e giocato principalmente sullo sviluppo della reazione del mite e complessato John di Ben Chaplin. Oltre che, ovviamente, sulla onnipresenza della splendida attrice australiana, sensuale e smaliziata (e, qui, particolarmente libera di spaziare), in quel momento assolutamente sulla cresta dell'onda e capace di attirare pubblico e attenzioni anche su un film come questo: sostanzialmente, ben assemblata sfruttando modelli preesistenti e giocando su stereotipi moderni e un cambio di direzione in corsa molto netto.Non capita spesso, e non era capitato all'epoca, di vedere l'algida Nicole alle prese concome quella in cui fa l'amore con il suo fortunato (almeno in quel momento) maritino. Un assaggio interessante di quel che vedremo più avanti nel film, e una immagine capace di restare scolpita nella memoria degli spettatori, come nel montaggio successivo, nel quale a immagini casalinghe e familiari si alternano quelle dellaalla spalliera del letto.Di fatto, nessuno. Anche se quello fu un anno importante per Nicole Kidman, premiata con l'Hollywood Film Award per come… anche se per i film Moulin Rouge! e The Others.