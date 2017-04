Stasera in TV 21 aprile: un ipnotizzato Denzel Washington è The Manchurian Candidate

Ci sonoinvece di, Janet Leigh e Angela Lansbury nel remake dell'epocale Va' e uccidi del 1962 . Dalla stessa storia - adattamento dell'omonimo libro di Richard Condon del 1959 - nasce The Manchurian Candidate di Jonathan Demme , presentato fuori concorso alla 61ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.Indagando sulla propria misteriosa prigionia durante la campagna Desert Storm del '90, il comandante Bennett Marco fa una scoperta agghiacciante, che riguarda anche un suo commilitone: il Sergente Capo Raymond Shaw, figlio della potente Senatrice Eleanor Shaw e candidato alla Vice Presidenza. In elezioni che si rivelano tutt'altro che libere...Il film avrebbe dovuto essere diretto da(ma si era pensato anche a Brian De Palma), eppure è certo più interessante notare la connessione con il film originario che passa attraverso, co-producer e detentrice dei, che nel 1962 interpretava Bennett Marco. Altra assenza importante, fu quella di Jane Fonda , che rifiutò il ruolo di Eleanor Shaw per non dover apparire troppo 'malvagia' nel suo ritorno sulle scene dopo quasi quindici anni dal Lettere d'amore (Stanley & Iris) di Martin Ritt del 1990. Curiosità: in Giappone il film venne distribuito con il titolo diIl fascino(come lo definì lo stesso regista, Jonathan Demme) del romanzo di Richard Condon prima e del film del 1962 di John Frankenheimer poi è lo stesso di allora, pur senza la stessa capacità di rappresentazione di un Paese e di un contesto storico inevitabilmente mutati. Ma nonostante il passaggio dal 'pericolo rosso' all'intrigo politico, la forza dell'intreccio e le implicazioni che emergono da un thriller tanto- restano niente affatto banali. E capaci di trascendere le necessità cinematografiche del risultato, esaltato da una, dichiaratamente ispiratasi a "Peggy Noonan, Condoleezza Rice e Dick Cheney" - più che alla Hillary Clinton alla quale sarebbe più facile pensare - per questo suo sesto ruolo politico della carriera (dopo Giulia, Suffragette, The Iron Lady, Leoni per agnelli e La seduzione del potere).Quanto a sgomento e inquietudine che sono capaci di trasmettere, la scelta potrebbe ridursi a due particolari momenti, egualmente nodali nell'economia del film. Ma se il, nel quale vediamo Washington e Schreiber obbedire agli ordini e uccidere a sangue freddo e senza esitazione i propri compagni (clip 4), è probabilmente l'di Jeffrey Wright a innescare qualcosa nella mente del protagonista e degli spettatori, pietrificati dalla apparente follia dell'uomo e dalla forza rivelatrice deiche racconta…Pioggia di nomination perdai Golden Globes, i BAFTA, gli AARP Movies for Grownups Awards, dalla Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films (insieme a Liev Schreiber) e altri… Ma, l'Hollywood Film Award.