Stasera in TV 21 agosto: Rocky Balboa, l'ultimo incontro di Sylvester Stallone

Anche il leggendario Sly è dovuto venire a patti con la modernità, e in Rocky Balboa (da lui diretto, sceneggiato e interpretato) vediamo il nostro Stallone italiano alle prese con il mondo del virtuale e conil cui esito viene lasciato all'interpretazione dei singoli spettatori…Il leggendario campione di pugilato Rocky Balboa () dalla morte dell'amata Adriana conduce una vita solitaria e gestisce un piccolo ristorante nella natia Filadelfia. Tuttavia, la forza della sua leggenda spinge una tv locale a realizzare una simulazione digitale in cui Rocky si scontra - sconfiggendolo - Mason Dixon, campione in carica dei pesi massimi. L'orgoglio di questi e l'amore per i guantoni del 50enne pugile italoamericano spinge i due sul ring, insieme, per una sfida dalla conclusione molto più incerto del previsto.Il ritorno sul ring costò a Stallone almenoper poter interpretare di nuovo il suo ruolo. Chi avrebbe dovuto (o voluto) esserci, invano, fu invece Tommy Morrison, il Tommy Gunn di Rocky V , che cercò di contattare il regista ché non lo richiamò. Questi volle invece Milo Ventimiglia nella parte di suo figlio dopo aver riscontrato dellecon il proprio modo di muovere bocca e labbra nel parlare. Una curiosità - ancora relativa a una assenza - è quella che riguarda laraffigurata in questo film e Creed , realmente esistente a Filadelfia, nel Laurel Hill Cemetery di Ridge Avenue.La debolezza - ma forse sarebbe più corretto parlare di naïveté o di calcolo sbagliato - della premessa è rapidamente e prevedibilmente emendata dall', che fa anche di questo sesto capitolo un elegia accorata ed esemplare,capaci di resistere a ogni scossa. E che guardando alla semplicità delle origini ed evitando eccessi e artificiosità raggiunge unaparticolare che rende il risultato finale più forte dei cliché.Consentiteci di generalizzare e di elevare un'ode allein generale, secondo molti le migliori e più realistiche dell'intera saga. A proposito dei momenti relativi all'allenamento, invece, è interessante sapere che vennero tutti girati in palestra in un'unica sessione di diciassette ore. La scena che non vedremo mai, invece, è quella relativa al previsto cameo di Ivan Drago , che Rocky andava a visitare in ospedale per trovarlo morente, ammalato di AIDS (e nella quale citava la stessa battuta detta dal russo ad Apollo Creed nel quarto film : "Se muore, muore" - in italiano poi trasformata in "È quello che cercava").Il film non vinse nemmeno il Satellite Award per la Miglior edizione Blu-ray multidisco, comprendente tutti gli altri film della saga (sconfitto dai tre Blu-ray di Star Trek), né il Golden Schmoes Award come 'Biggest Surprise of the Year'… Ma in compenso venne superato anche da Doogal, Zoom nella categoria di Peggior Attore Non Protagonista agli Stinkers Bad Movie Awards, dove Chevy Chase 'sconfisse' Burt Young