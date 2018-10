Stasera in TV 20 ottobre: Epocale Silent Hill, dal videogioco all'incubo!

Dieci anni fa (e più) non erano stati molti ia potersi porre come horror-fantasy di buon livello o capaci di offrire uno spettacolo coerente con l'universo di riferimento… Qualcosa che al Silent Hill di Christophe Gans (Il patto dei lupi, La bella e la bestia) riuscì decisamente bene. Forse anche per la penna di Roger Avary a sostenerlo dietro le quinte…Una donna rapisce la figlia malata, contro il volere del marito, e la porta con sé verso sud, dove spera di trovare un miracoloso guaritore. La sua macchina attratta da invisibili forze maligne la porta nella cittadina di Silent Hill. Qui, in un'escalation di tensione, la figlia scompare misteriosamente. La donna dovrà affrontare i fantasmi che popolano quelle lande desolate e far luce sui tenebrosi segreti dell'inquietante cittadina, solo apparentemente abbandonata.Christophe Gans avrebbe voluto avere Cameron Diaz per il ruolo di Cybil Bennett, da lui chiamata continuamente 'White Wolf' (Lupo Bianco)… e chissà come sarebbe andata a finire (il film, ma anche la carriera della bionda attrice). Dicevamo della firma di Roger Avary sulla sceneggiatura, ma in realtà(soprattutto nella prima bozza, dove tutti personaggi erano SOLO femminili… scelta bocciata dalla produzione), che poi affiancarono Avary in tutte le versioni successive.Senza dubbio. E non perché si tratti di un capolavoro o di un lungometraggio esente da difetti, ma perché capace di restituire in pieno l’anima del gioco da cui è tratto, quindi tristezza e dolore. Una splendida, le affascinantidi Carol Spier,con intelligente cupezza da Dal Alustsen, sono un'arma in più per un'opera desolata e decolorata. Che sarebbe un errore sottovalutare o considerare come mero prodotto d’intrattenimento, e superficiale.