Stasera in TV 20 marzo: Il commissario Montalbano e La piramide di fango, Salvo contro gli appalti truccati di Vigata 

La piramide di fango è questa volta Salvo Montalbano si trova a dover indagare su un sospetto caso di appalti truccati nella sua Vigata. A meno che non viviate in un sotterraneo ben isolato dalla realtà, sapete di certo che le repliche de Il commissario Montalbano stanno facendo registrare picchi di ascolto importanti. Lunedì 20 marzo su Rai 1 va in onda una nuova puntata - anche se si tratta di una replica - della decima stagione della serie televisiva tratta dai romanzi culto di Andrea Camilleri e trasmessa per la prima volta il 7 marzo del 2016. Il titolo della puntata èè questa voltasi trova a dover indagare su un sospetto caso di appalti truccati nella sua Vigata.

Nella puntata ritroviamo il commissario siciliano impegnato nel risolvere un nuovo intricato caso contornato come al solito dalla quotidianità e dal calore della sua comunità nell’immaginaria cittadina di Vigata, e intento a godere dei piaceri della sua terra e della presenza della sua compagna Livia. L’episodio è diretto ancora una volta da, storico regista della serie e scritto da Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Altri interpreti della serie sono, Luca Zingaretti nei panni di Montalbano, Sonia Bergamasco , Mimmo Mignemi,Federico Benvenuti, Yuliya Mayarchuk. Gli ascolti in Italia al tempo furono di 10.333.000 spettatori con un totale del 40,95% di share.Nella puntata ritroviamo il commissario siciliano impegnato nel risolvere un nuovo intricato caso contornato come al solito dalla quotidianità e dal calore della sua comunità nell’immaginaria cittadina di Vigata, e intento a godere dei piaceri della sua terra e della presenza della sua compagna Livia.

La trama ufficiale racconta del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo nel cantiere dove viene costruita la nuova condotta idrica di Vigata. Montalbano e Fazio identificano la vittima come Gerardo Nicotra, contabile della stessa impresa edile, del cantiere in cui è morto. Il commissario prova subito a mettersi in contatto con la moglie tedesca Inge, ma anche di lei non si trova alcuna traccia.



Nel frattempo, la giornalista Lucia Gambardella, che da anni si batte contro gli appalti truccati a Vigata, informa il commissario che il suo informatore, un certo Saverio Piscopo, è stato quasi assassinato, perché voleva denunciare un enorme giro di malaffare e corruzione tra le varie imprese edili delle provincia. Montalbano nel frattempo continua a indagare sulla vita di Nicotra e su un grosso giro di malaffare, riguardante gli appalti pubblici.

Dove e quando. Lunedì 20 marzo alle ore 21:30 su Rai 1.