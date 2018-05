Stasera in TV 20 maggio: Brad Pitt contro gli Zombi in World War Z

Per quanto il quasi omonimo romanzo originale di Max Brooks del 2006 - 'La guerra mondiale degli zombi' - fosse ben diverso, World War Z di Marc Forster (Monster's Ball - L'ombra della vita, Quantum of Solace) poté contare su un Brad Pitt particolarmente motivato, anche dall'esser riuscito ad assicurarsi i diritti di sfruttamento del libro dopo una lunga battaglia legale con la Appian Way di Leonardo DiCaprio che lo portò a ricoprire il doppio ruolo di produttore e protagonista.Dieci anni dopo la piaga zombie che ha devastato il pianeta, scatenando una guerra e sterminando la popolazione, un inviato dell'Onu tenta gira il mondo per intervistare i testimoni chiave degli eventi e ricostruire la catastrofe che ha quasi portato all'estinzione del genere umano.Tra gli zombi del film si nasconde anche il piccolo, all'epoca circa undicenne (ed escluso dai credits ufficiali), ma difficilmente sarebbe stato così se l'autore del libro non avesse spinto per avere Brad Pitt come protagonista, soprattutto dopo i dinieghi di, impegnati in altri progetti. Come probabilmente non sarebbe stato Marc Foster a dirigerlo, visto che fu proprio l'interprete principale a volerlo. Protagonista e produttore, vale la pena ricordarlo, che dichiarò di essersi gettato nell'avventura per la volontà di realizzare. Una nota ulteriore riguardanel luglio del 1946., dicemmo, ed è forse la maggior critica che si possa fare all’action-horror di Brad Pitt quella di non aver utilizzato gli elementi di unicità del libro originario. Il risultato, in fondo, "tiene comunque col", e questo è quanto si chiede a un film del genere, che non a caso ha quasi triplicato il pur alto budget iniziale, spingendo la produzione a pensare da subito a un sequel (affidato a David Finche e tutt'ora in sospeso) . Nel susseguirsi di situazioni, che attraversano i nostri eroi, c'èNon quella scelta al tempo per presentare la versione in homevideo del film, e presente nella clip esclusiva in aeroplano , né ilche ci avrebbe fatto scoprire la debolezza degli zombi per il freddo (scartato dalla produzione, forse perché troppo cruento), ma l'incredibile scoperta delle capacità organizzative della, come visto anche nel trailer (scena girata a Malta con centinaia di comparse).Un action thriller dalle venature horror difficilmente avrebbe potuto puntare a vincere titoli del 'circuito principale', e infatti a sceglierlo furono l'Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, gli ASCAP Film and Television Music Awards e gli MTV Movie + TV Awards.