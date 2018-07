NOTIZIE

Uno dei migliori film Marvel va in onda in prima serata su Rai 4

Stasera in TV 20 luglio: Captain America contro tutti in The Winter Soldier

20.07.2018 - Autore: Marco Triolo







Questa sera, Rai 4 propone uno dei migliori blockbuster di casa Marvel in prima serata. Captain America: The Winter Soldier è il secondo capitolo della saga solista del Vendicatore a stelle e strisce, una spy story d'azione che saprà coinvolgere anche chi non ha mai visto un film Marvel prima.

Il film. Steve Rogers (Chris Evans) si sta acclimatando alla sua nuova vita nel 21° Secolo, dopo essersi risvegliato dall'ibernazione al termine del primo Samuel L. Jackson). Ed è proprio durante una delle sue missioni segrete che scova una serie di indizi che lo porterà a scoprire una cospirazione che potrebbe minacciare gli equilibri politici mondiali e l'esistenza stessa dell'agenzia. Con l'aiuto della Vedova Nera (Scarlett Johansson) dovrà scontrarsi contro una ragnatela di inganni e affrontare un vecchio amico che credeva morto. Steve Rogers () si sta acclimatando alla sua nuova vita nel 21° Secolo, dopo essersi risvegliato dall'ibernazione al termine del primo Captain America e aver combattuto accanto agli Avengers nel film omonimo. Lo ritroviamo nei panni di agente speciale dello S.H.I.E.L.D. diretto da Nick Fury (). Ed è proprio durante una delle sue missioni segrete che scova una serie di indizi che lo porterà a scoprire una cospirazione che potrebbe minacciare gli equilibri politici mondiali e l'esistenza stessa dell'agenzia. Con l'aiuto della Vedova Nera () dovrà scontrarsi contro una ragnatela di inganni e affrontare un vecchio amico che credeva morto.

Dietro le quinte. Il film segna il debutto nell'universo Marvel di Anthony e Joe Russo, registi anche del successivo Avengers 4. Insieme agli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, adattano uno dei più amati cicli di storie di Cap, quello scritto da Ed Brubaker e incentrato, appunto, sul Soldato d'Inverno, l'ex migliore amico di Capitan America, Bucky Barnes (Sebastian Stan), tramutato in agente del male dopo un lavaggio del cervello. Il film è fortemente ispirato al filone del thriller politico/paranoico anni '70, e a film come Il maratoneta e Robert Redford nel cast.



Il film segna il debutto nell'universo Marvel di, registi anche del successivo Captain America: Civil War e di Avengers: Infinity War . Insieme agli sceneggiatori, adattano uno dei più amati cicli di storie di Cap, quello scritto dae incentrato, appunto, sul Soldato d'Inverno, l'ex migliore amico di Capitan America, Bucky Barnes (), tramutato in agente del male dopo un lavaggio del cervello. Il film è fortemente ispirato al filone del thriller politico/paranoico anni '70, e a film come I tre giorni del Condor Perché un assassinio , citati esplicitamente come riferimenti di The Winter Soldier. E infatti c'è, non a caso,nel cast.

Perché vederlo. Perché è uno dei migliori film Marvel mai fatti, un riuscito thriller d'azione che non si ferma mai. Un mix molto intelligente di pura azione supereroistica che però ha i piedi ben piantati per terra, e trova la perfetta via di mezzo tra l'umorismo tipico di tanti film Marvel e il realismo lanciato da Nolan nei suoi film di Batman.

La scena da antologia. Cap si scontra con un piccolo esercito di agenti corrotti tra le claustrofobiche pareti di un ascensore. Una scena che lo vede affrontare corpo a corpo il malvagio Brock Rumlow di Frank Grillo.

Dove e quando. Su Rai 4 alle 21.22.