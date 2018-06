Stasera in TV 20 giugno: Lunchbox, la cucina indiana vi riscalderà il cuore

L’India non può essere raccontata solo in un musical o in una torsione del corpo tipica di una danza matrimoniale o di una cerimonia in famiglia, come per anni hanno fatto i film in stilediè un film diverso e più che esprimersi nelle coreografie, nel caos di scene di gruppo molto affollate, cerca di cogliere la solitudine della grande metropoli con un tono a metà tra la commedia e il dramma.A capitanare questa pellicola deliziosa e low budget è uno dei volti indiani più conosciuti all’estero e a Irrfan Khan . Un attore già visto in Vita di Pi che qui interpreta il profilo di un uomo solitario il cui cuore dovrà essere conquistato lentamente tramite parole scritte, pietanze preparate con cura e rispecchiamento nella solitudine dell’altro. La pellicola del 2013 racconta una storia d’amore atipica per la modalità con cui nasce, tra un impiegato vedovo solitario e burbero e una donna maritata insoddisfatta del proprio matrimonio. Tra di loro una città caotica e colorata come, e il cibo indiano, che qui viene raccontato secondo l’usanza del, che è anche il titolo originale del film, un tipico contenitore per il pranzo che numerosi fattorini consegnano ogni giorni ai lavoratori in azienda. Un elemento quest’ultimo, che nel film diventa quasi personaggio a se stante.