Stasera in TV 20 giugno: Bound - Torbido inganno, il sesso dei Wachowski prima di Matrix

Il film d'esordio di Andy e Larry Wachowski , che tre anni dopo li lanciò verso la trilogia di Matrix e al quale devono molto. Anche per la promiscua e seducente presenza di Gina Gershon Jennifer Tilly , protagoniste delle scene più calde del Bound - Torbido inganno del 1996.La giovane Corky, che per sbarcare il lunario si adatta a fare l'idraulico, si reca per un lavoro in un lussuoso appartamento di Chicago. Nell'ascensore incontra Violet, la donna di Ceasar, delinquente di medio calibro dedito per conto della mafia al riciclaggio del denaro sporco. Tra le due ragazze scocca la scintilla della reciproca attrazione, che ben presto si tramuta in un vero rapporto fisico. Quest'incontro imprevisto sconvolge l'esistenza di Violet, che decide di cambiare vita e interrompere i propri legami con la malavita. Ma per fare questo chiede aiuto a Corky..Furono 38 i giorni di riprese necessari per il film la cui ispirazione, per stessa ammissione dei/delle Wachowski, venne daldi Frank Miller e dal cinema di. In origine, il film ricevette i finanziamenti anche perché era previsto che Jennifer Tilly interpretasse Corky, ma quando l'attrice prevista per il ruolo di Violet (Linda Hamilton) lasciò il progetto, la Gershon subentrò scambiandosi poi di parte con la compagna, che più tardi dichiarò di non aver mai avuto un personaggio migliore della suddetta Violet. Le due stabilirono un'ottima intesa, al punto da rifiutare delle. Una sequenza che superarono bevendo tequila prima di girare.Per l'esordio degli allora fratelli Wachowski, per una delle scene 'lesbo' più citate (anche da noi, e come prima della top ten di categoria ) del cinema moderno, per il piacere di riscoprireIl Bound del 1996 è infatti un thriller interessante, estetizzato e teso nei suoi momenti più espliciti e in quelli più suggestivi, capaci nella loro alternanza di creare: un cupo, affascinante, oltraggioso, ritmato, divertente, curato e stuzzicanteDa youtube a i vari 'tube' a luci rosse, è sicuramente la più vista, citata, cliccata, linkata e rappresentativa del film; divenuto un cult anche grazie alla "torbida" (come da titolo)tra le splendide Gina Gershon Jennifer Tilly . Che, preoccupate dal fatto che Dino De Laurentiis potesse inserire delle immagini di nudo nel montaggio finale e d'accordo con i due registi, la girarono in un'unica ripresa, proprio per evitare tagli. Talmente bene e con tale trasporto da guadagnarsi, però, il divieto ai minori di 17 anni da parte della censura statunitense.. Chissà se i festival die delportoghese (dove i due vinsero rispettivamente Critics Award e Jury Special Prize e l'International Fantasy Film Award per il Miglior Film) hanno aggiornato i propri archivi con i nuovi nominativi dei due registi, prima Andy e Larry e oggi Lana e Lilly. Per il resto, nulla di memorabile tra premi minori - principalmente negli States - e nomination di ogni tipo…