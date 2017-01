NOTIZIE

Stasera in TV, 20 gennaio: Captain America - The Winter Soldier

20.01.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Captain America Stan Lee, è diventata al cinema un action movie che ha avuto la fortuna di durare ben tre capitoli.



In Captain America: The Winter Soldier il franchise abbandona i temi storici e l’ambientazione novecentesca e arriva ai giorni nostri grazie anche a quanto avvenuto in un film di mezzo che coinvolge Captain America e il suo destino: La coscienza reale dell’America, così come l’aveva pensata il creatore del fumetto di, è diventata al cinema un action movie che ha avuto la fortuna di durare ben tre capitoli. Captain America: The Winter Soldier è il secondo capitolo dei tre film dove la figura del supereroe è centrale. La pellicola è del 2014 ed è sequel di quella del 2011 Captain America - Il primo Vendicatore che ha visto l’esordio dinei panni dell’eroe che grazie a un super-siero somministrato dall’Esercito diventa, da ragazzo magrolino, un super soldato che combatte per il bene degli Stati Uniti durante laInil franchise abbandona i temi storici e l’ambientazione novecentesca e arriva ai giorni nostri grazie anche a quanto avvenuto in un film di mezzo che coinvolge Captain America e il suo destino: The Avengers del 2012. Una sfida doppia che il personaggio di Captain America affronta in questo film cercando di adattarsi ai tempi moderni, e lottando contro le minacce della realtà questa volta aiutato da un gruppo di supereroi.

Nel film, Capitan America, Vedova Nera e Falcon uniscono le forze per sventare una cospirazione ai danni dello S.H.I.E.L.D. . Un action movie di grandi effetti speciali e attraversato dalla profonda sensibilità per i personaggi e dalla grande cura per i caratteri tipica di ogni prodotto di casa Marvel. Diretto da Anthony e Joe Russo, basato sul personaggio dei fumetti Marvel Comics Capitan America, il supereroe è interpretato da Chris Evans . Nel cast oltre a Evans troviamo Scarlett Johansson , Sebastian Stan, Anthony Mackie, Cobie Smulders, Frank Grillo, Emily VanCamp, Hayley Atwell, Robert Redford, e Samuel L. Jackson.Nel film, Capitan America, Vedova Nera e Falcon uniscono le forze per sventare una cospirazione ai danni dello

Dietro le quinte. Intorno all’universo di Captain America ruota da sempre grande interesse da parte del pubblico. Tanto che persino le grandi star coinvolte nella realizzazione del film hanno voluto dare il proprio contributo personale alla pellicola. Per esempio Evans e Johansson hanno scritto molti dei loro dialoghi del film in prima persona.

Perché vederlo. Grande spettacolarità e ancora una volta, come in The Avengers, l’idea di far lavorare un gruppo di supereroi in un progetto comune di salvezza. E così differenziarne i caratteri in un grande racconto corale di sicuro effetto.

La scena da antologia. Un primo inseguimento tra Captain America e il Soldato d’inverno, il cattivo del film. L’eroe sfonda muri e porte nel tentativo di tenere il passo con il villain che corre sul tetto in una fuga/inseguimento adrenalinica e spettacolare.

Dove e quando. Captain America: The Winter Soldier va in onda venerdì 20 gennaio alle ore 21:20 su Rai 2.